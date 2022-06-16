Hayat İstanbul Üniversitesinde onur haftası için planlanan organizasyona sivil toplum kuruluşlarından tepki
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İstanbul Üniversitesinde 'onur haftası' için planlanan organizasyona sivil toplum kuruluşlarından tepki

Haziran ayının son haftalarında düzenlenen ve pek çok LGBT+ bireylerin katıldığı ‘onur yürüyüşü’ için bu senede hazırlıklar yapılıyor. İstanbul Üniversitesinde yapılması planlanan organizasyona pek çok sivil toplum kuruluşu 'Sapkınlığın karşısında fıtratın yanındayız’ başlıklı hazırlanan bildiriyle tepki gösterdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Üniversitesinde onur haftası için planlanan organizasyona sivil toplum kuruluşlarından tepki
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Haziran ayının son haftalarında düzenlenen ve pek çok LGBT+ bireylerin katıldığı ‘onur yürüyüşü’ bu sene Çanakkale'de yapılacağı duyurulmuştu. Çanakkale Valiliği ise Onur Yürüyüşü de dahil olmak üzere bir dizi programın gerçekleşeceği 'Onur Haftası' etkinliklerini yasakladığını duyurmuştu.

Yapılacak olan yürüyüşe karşı sosyal medya ve sivil toplum kuruluşlarından tepki gelmeye devam ediyor.

Aralarında Yedi Hilal, Önder Genç, Genç İHH, Özgür-Der, Türkiye Gençlik Vakfı gençlik çalışmaları yürüten sivil toplum kuruluşları ‘onur yürüyüşü’ etkinliklerine, LGBT+ bireyleri destekleyen etkinliklere ve İstanbul Üniversitesinde yapılması planlanan organizasyona karşı çıktıklarını açıkladılar. Sapkınlığın karşısında fıtratın yanındayız’ başlıklı hazırlanan bildiride

‘’Haziran ayının sonlarına doğru ‘onur haftası’ adı altında insan onurunun ve ahlakının ayaklar altına alındığı bazı etkinliklere şahit olunmaktadır. Kendilerine ifade alanı olarak üniversiteleri seçen cinsi sapkınların İstanbul Üniversitesi’nde de bir organizasyon hazırlığında oldukları bilinmektedir.’’ denildi.

Bildirinin tamamı;

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