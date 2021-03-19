​İstanbul'da bir cuma klasiği: Trafik yoğunluğu yüzde 70'i aştı

İstanbul'da cuma günü trafik erken başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası'na göre saat 16.00'dan önce trafik yoğunluğu yüzde 70'i geçti.
Trafik yoğunluğu 16.10 itibariyle yüzde 71 olarak kaydedildi.
İstanbul'da cuma günü trafik erken başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası'na göre saat 16.00'dan önce trafik yoğunluğu yüzde 70'i geçti.
Trafik yoğunluğu 16.10 itibariyle yüzde 71 olarak kaydedildi.
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