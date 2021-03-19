​İstanbul'da bir cuma klasiği: Trafik yoğunluğu yüzde 70'i aştı

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İzmir'de esnaf yine mağdur: Kemeraltı Çarşısı su baskınına teslim oldu

İzmir'de geceden itibaren etkili olan sağanak yağmur nedeniyle kentin birçok noktasında olumsuzluklar meydana gelirken, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda birçok dükkanı su bastı. Hemen her yağmurda benzer görüntüler yaşandığını belirten esnaflar çözüm istiyor.