Hayat İstanbulda bir cuma klasiği Trafik yoğunluğu yüzde 70i aştı
AKTÜEL

​İstanbul'da bir cuma klasiği: Trafik yoğunluğu yüzde 70'i aştı

İstanbul'da bir cuma klasiği: Trafik yoğunluğu yüzde 70'i aştı

İBB'nin trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'da cuma akşamı iş çıkış saati yaklaşırken trafik yoğunluğu yüzde 70'i aştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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İstanbul'da cuma günü trafik erken başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası'na göre saat 16.00'dan önce trafik yoğunluğu yüzde 70'i geçti.

Trafik yoğunluğu 16.10 itibariyle yüzde 71 olarak kaydedildi.

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