İstanbul'da büyük yürüyüş: Bazı yollar trafiğe kapatıldı

TÜM TÜRKİYE TEK YÜREK: İstanbul, yeni yılın ilk gününde, tarihin en büyük buluşmalarından birine sahne oluyor. 308 sivil toplum kuruluşu, Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerimiz, İsrail zulmüne uğrayan Filistin'e destek ve teröre lanet için tek yürek oldu. Ayasofya, Sultanahmet, Süleymaniye ve Eminönü Yeni camilerinde sabah namazında buluşan on binlerce kişi Galata Köprüsü’ne yürümeye başladı. Büyük yürüyüşle İstanbul'dan tüm dünyaya güçlü bir mesaj verilerek hem PKK terörü hem de İsrail zulmü lanetleniyor.