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İstanbul'da büyük yürüyüş: Bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul, yeni yılın ilk gününde "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşüne sahne oluyor. İstanbul Valiliği, yürüyüş dolayısıyla trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı.

09:21 - 1/01/2024 lundi
AA
Galata Köprüsü
Galata Köprüsü

İstanbul'da düzenlenecek "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü öncesi bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Bazı yollar trafiğe kapatıldı

Fatih'te yarın saat 04.00'ten etkinlik bitimine kadar Kadir Has Kavşağı Ragıp Gümüşpala Caddesi istikameti, Abdülezel Paşa Caddesi Sirkeci istikameti, Sahil Kennedy Caddesi Şehit Vefa Karakurdu Aksaray ayrımlarından Sirkeci istikameti, Ankara Caddesi Ebu Suud Caddesi kesişiminden Sirkeci Meydan istikameti trafiğe kapalı olacak ve Beyazıt-Kabataş arası tramvay seferleri durdurulacak.


Alternatif güzergah olarak Atatürk Bulvarı, İstanbul Çevre Yolu D-100 ile E-80 İstanbul Çevre Yolu kullanılabilecek.


Beyoğlu'nda ise saat 03.00'ten etkinlik bitimine kadar Kemeraltı Caddesi (Tophane Işıklar ile Karaköy Meydan arası iki yönlü), Necatibey Caddesi, Bankalar Caddesi, Okçu Musa Caddesi, Tersane Caddesi (Tarlabaşı Bulvarı ile perşembe pazarı ışıklar arası iki yönlü) trafiğe kapatılacak.


Alternatif yol olarak Unkapanı Köprüsü ile Refik Saydam, Meclis-i Mebusan, Boğazkesen ve Defterdar Yokuşu caddeleri tercih edilebilecek.



#İstanbul Valiliği
#TÜGVA
#trafik
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