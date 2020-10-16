Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat İstanbulda dolandırıcının kullandığı hattı alan gencin başına gelmeyen kalmadı Sürekli tehdit telefonları alıyor
AKTÜEL

İstanbul'da dolandırıcının kullandığı hattı alan gencin başına gelmeyen kalmadı: Sürekli tehdit telefonları alıyor

İstanbul Maltepe’de cep telefon hattı alan D.Ö isimli gencin başına gelmeyen kalmadı. Gelen aramalar sonucu aldığı cep telefon hattının önceden bir dolandırıcıya ait olduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşadı. Aldığı hattın başına iş açtığını ve mağdur olduğunu belirten genç, "Arayan kişiler Sait isimli kişinin 35 kişiyi dolandırdığını söylediler. En son arayan kişi ise Sait isimli şahsın ortağıydı, onu da dolandırmış. Bir numara aldım, başıma bela oldu" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
İstanbul'da dolandırıcının kullandığı hattı alan gencin başına gelmeyen kalmadı.
İstanbul'da dolandırıcının kullandığı hattı alan gencin başına gelmeyen kalmadı.

Maltepe’de cep telefon hattı alan gencin başına gelmeyen kalmadı. Gelen aramalar sonucu aldığı cep telefon hattının önceden bir dolandırıcıya ait olduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşadı. Dolandırıldığını iddia eden vatandaşlar, numaranın halen Sait isimli şahsa ait olduğunu düşünerek mesaj ve arama yoluyla D.Ö’yü taciz etmeye devam etti. Dolandırıldığını iddia eden vatandaşlar hattın aktif hale gelmesiyle beraber karakola şikayette bulundu. Yapılan şikayetler üzerine D.Ö. konuyla alakalı ifadesi alınması amacıyla polis karakoluna çağrıldı.

5 isimli adamın ‘korona’ isyanı: Başına gelmeyen kalmadı
GÜNDEM
5 isimli adamın ‘korona’ isyanı: Başına gelmeyen kalmadı

Tehdit telefonları alıyor


Aldığı hattın başına iş açtığını ve mağdur olduğunu belirten D.Ö., "İki ay önce bir hat aldım. İki gün önce karakoldan aradılar. Kullanmış olduğum hattın eski sahibinin daha önceden çok sayıda kişiyi dolandırdığını söylediler ve ifade vermem için karakola çağırdılar. Bu süreç içerisinde dolandırılan şahıslardan birkaçı beni aradı. Telefonu açtığımda beni arayan kişiler, ’Sait neredesin, bana borcunu ver, beni dolandırdın’ gibi cümleler kurdu. Sait denen kişi olmadığımı ve hattı yeni aldığımı anlattım. Arayan kişiler Sait isimli kişinin 35 kişiyi dolandırdığını söylediler. En son arayan kişi ise Sait isimli şahsın ortağıydı, onu da dolandırmış. Bir numara aldım, başıma bela oldu" diye konuştu.

Bir haftada başına gelmeyen kalmadı
OYNAT 00:47
Bir haftada başına gelmeyen kalmadı
Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Saruhanlar köyünde meydana gelen yangında bir ev yanarak tamamen kül oldu. Evi yanan felçli kadının 6 gün önce de eşini kaybettiği öğrenildi. Yangında 2 katlı ahşap ev tamamen kül oldu. Yangın esnasında şans eseri komşusunda bulunan felçli Emine Özer, ölümden dündü.


Abone Ol Google News
Popülerlikle eşdeğer

Popülerlikle eşdeğer

​Estetik skandallarına rağmen güzelleşme arzusu bitmek bilmiyor.
Yunanistandaninsanlık dışı hareket

Yunanistan'dan
insanlık dışı hareket

Sığınmacıları sağır edecek cihaz yerleştirdiler.
Suudi Arabistanın Türk ürünlerine karşı başlattığı boykot kampanyası işe yaramadı: Türkiyeye destek yağıyor

800 km ötedeki hedefi vuracak..

Bir futbolcu pozitif!

Bir futbolcu pozitif!

Trabzonspor'da koronavirüs vakasına rastlandı.

Kılıçlı sahnede korkutan kaza

Kılıçlı sahnede korkutan kaza

Oyuncu Ekin Koç apar topar hastaneye kaldırıldı.
Yezidileri ön safta savaştırıyor

Yezidileri ön safta savaştırıyor

​Ermenistan, Dağlık Karabağ'da savaşacak yeni birlik kurdu.

Türkiye'nin tarihi gaz keşfi satıcıları telaşlandırdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.