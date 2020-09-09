Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat İstanbulda sağanak yağış uyarısı 9 Eylül hava durumu nasıl?
AKTÜEL

İstanbul'da sağanak yağış uyarısı: 9 Eylül hava durumu nasıl?

Eylül ayına girilmesine rağmen mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle bunalan İstanbullu vatandaşlara müjdeli haber geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre; başta İstanbul olmak üzere, Sakarya, Kocaeli ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Haber Merkezi AA
İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor.
İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı merkezi tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre hava durumu raporu şöyle; Marmara Bölgesi'nde parçalı yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Şiddetli rüzgara karşı uyarı

Bölgede sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli olması nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

İstanbul 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kırklareli 31°C

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kocaeli 31°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Abone Ol Google News
O bayrağa dokunursan seni vururum!

O bayrağa dokunursan seni vururum!

​Azeriler Türk bayrağına el uzatana böyle seslendi.
İngiltere kuralları sertleştiriyor

İngiltere kuralları sertleştiriyor

Altıdan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanıyor.
Yunanistan rahat durmuyor: Ağır silahlı Zodyak botlarıyla Meiste yasadışı devriye atıyor

​Süper Lig'de birinci haftanın hakemleri açıklandı.

Türk futbolunda <br>beklenmeyen istifa

Türk futbolunda
beklenmeyen istifa

Başkanlığı bırakma kararı aldığını açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.