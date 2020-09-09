İstanbul'da sağanak yağış uyarısı: 9 Eylül hava durumu nasıl?

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı merkezi tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre hava durumu raporu şöyle; Marmara Bölgesi'nde parçalı yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Şiddetli rüzgara karşı uyarı

Bölgede sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli olması nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

İstanbul 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kırklareli 31°C

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kocaeli 31°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı