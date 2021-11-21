Hayat İstanbulda Sezai Karakoç için Kuran-ı Kerim okundu
AKTÜEL

İstanbul'da Sezai Karakoç için Kur’an-ı Kerim okundu

Hayatını kaybeden mütefekkir, şair ve yazar Sezai Karakoç için kabrinin de bulunduğu Şehzadebaşı Camisi’nde Kur’an-ı Kerim okundu.

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Haber Merkezi AA
İstanbulda Sezai Karakoç için Kur’an-ı Kerim okundu
Sezai Karakoç'un mezarı

Programda, kılınan sabah namazının ardından Karakoç için Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Okunan Kur’an-ı Kerim ve edilen duaların ardından Sezai Karakoç’un “Gün Doğmadan Şehzadebaşı’nda” adlı şiiri okundu.

DHA

Şehzadebaşı Camisi’ndeki Kur’an-ı Kerim tilavetine çok sayıda vatandaş katıldı.

DHA

Program sonrası katılanlara çorba ikram edildi.

DHA

Sezai Karakoç son yolculuğuna uğurlandı
HAYAT
Sezai Karakoç son yolculuğuna uğurlandı

ŞEHZADEBAŞINDA GÜN DOĞMADAN

Yerleşecek yer aramak

Camiinin avlusunda

Soğuk bir taşa oturmak

Gün doğmadan şehzadebaşında

Başı avuçlara almak

Kuşlarınkanatlarını toplamak

Gecenın çatıkatından

Gün doğmadan şehzadebaşında

Yoldan geçen birkaç çocuk

Kubbeyi tutan aydınlık

Mezarlarda yeni sesler

Gün doğmadan şehzadebaşında

Lale gibi çeşmeleri

Menekşeden sebilleri

Türbeleri bir şellale

Gün doğmadan şehzadebaşında

Külahıyla yunus Emre

Sarığıyla Akşemseddin

Kavuğuyla Mimarsinan

Gün doğmadan şehzadebaşında

Tek başına veli ağaç

Dallarıyla taşır göğü

Köklerine bağlı Toprak

Gün doğmadan şehzadebaşında

Kafdağından daha yüksek

Çin Seddinden daha uzun

İçimizde med ve cezir

Gün doğmadan şehzadebaşında

Gün doğmadan şehzadeler

Ellerinde meşaleler

Şehzadebaşını gezerler

Gün doğmadan şehzadebaşında

Cin Halkından kafıleler

Katır sırtında geçerler

Kıra kıra kemanları

Gün doğmadan şehzadebaşında

Kızaran ufka selam

Süleymaniyeden beyazıttan

mutlaka olmak isterim

Gün doğmadan şehzadebaşında

Gün de doğar gün de doğar

Bir gün mutlaka gün doğar

Gün doğmadan neler doğar

Gün doğmadan şehzadebaşında

Sezai Karakoç'un sevenleri üzgün

Şair, yazar ve fikir insanı Sezai Karakoç son yolculuğuna uğurlandı
FOTOĞRAF 16
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Şair, yazar Sezai Karakoç dün İstanbul'daki evinde 88 yaşında yaşamını yitirdi. Karakoç için bugün ikindi vakti şiirine konu ettiği Şehzadebaşı Camii'nde tören düzenlendi.
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Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti İstanbul Milletvekili Binali Yıldırım, TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile yakınları ve sevenleri katıldı. Karakoç için cenaze namazı kılındı, helallik alındı.
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Karakoç törenin ardından Şehzadebaşı Camii'nin haziresine defnedildi.
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Sezai Karakoç \"Şehzadebaşı'nda Gün Doğmadan\" şiirinde \"Yerleşecek yer aramamak, caminin avlusunda, soğuk bir taşa oturmak, gün doğmadan Şehzadebaşı'nda\" satırlarına yer vermişti.
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Şair, yazar ve fikir insanı Sezai Karakoç son yolculuğuna uğurlandı
Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'un cenazesi, ikindi namazını müteakip Şehzadebaşı Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından caminin haziresine defnedildi.


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