Hayat İstanbulda toplu taşıma yasakları esnetildi
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İstanbul'da toplu taşıma yasakları esnetildi

İstanbul Valiliği, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında toplu ulaşımda uygulanan yaş sınırlamalarının esnetildiğini duyurdu. Yeni uygulamaya göre, 65 yaş üstü vatandaşlar ile 12 yaş altı çocukların toplu taşımayı kullanmasına izin verilmeyecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren uygulanan toplu taşıma kullanımına ilişkin sınırlamalar esnetildi.

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle ağaçlar devrildi araçlar hasar gördü
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Kent genelinde etkisini sürdüren yağış nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar devrildi.
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İstanbul'da 13 Şubat'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece saatlerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor.
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Yağışın etkisiyle akşam saatlerinden itibaren bazı bölgelerde ağaç devrilmesi, elektrik kesilmesi gibi olumsuzluklar yaşanıyor.
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Sarıyer İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi'nde bir ağacın devrilmesi nedeniyle yol kapandı. İtfaiye ekiplerinin ağacı kaldırmasının ardından yol trafiğe açıldı.
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Kadıköy Acıbadem Caddesi'ndeki bir ağacın yola devrilmesinin ardından, olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Belediye ekipleri ağacı yoldan kaldırdı.
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AA muhabirinin İstanbul İtfaiyesinden aldığı bilgiye göre, akşam saatlerinden itibaren Sancaktepe ve Beşiktaş'ta 6, Sultangazi'de 4, Büyükçekmece, Gaziosmapaşa, Eyüp ve Sarıyer'de 3, Beykoz, Başakşehir, Kadıköy, Kağıthane, Küçükçemece, Sultanbeyli'de 2, Ataşehir, Beylikdüzü, Silivri, Beyoğlu, Üsküdar, Ümraniye ve Maltepe'de birer ağaç devrilmesi meydana geldi.
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Ağaçların yollardan kaldırıldığı, bazı bölgelerde devrilen elektrik direkleri nedeniyle de kesintilerin meydana geldiği belirtildi.
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Kentte birçok noktada karla mücadele için oluşturulan ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediye ekipleri, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama ve kar küreme araçlarıyla çalışmalarına gecenin saatlerinde devam ediyor.
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Belediye ekipleri sabah kısıtlamanın sona ermesinin ardından ulaşımda bir aksamanın yaşanmaması için metrobüs güzergahında ve üstgeçitlerde de çalışmalarını sürdürüyor.
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İstanbul'da kar yağışı nedeniyle ağaçlar devrildi araçlar hasar gördü
İstanbul'da Cumartesi günü başlayan ve gece saatlerinde etkisini artırarak devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde çok sayıda bölgede ağaçlar devrildi araçlar hasar gördü, elektrikler kesildi.

Alt sınır 12'ye indirildi

Valilik kararına göre, yapılan görüşmeler sonucu 20 olan yaş sınırlaması 12'ye indirildi.

Meteoroloji uyardı: İstanbul'da kar kaç gün sürecek?
GÜNDEM
Meteoroloji uyardı: İstanbul'da kar kaç gün sürecek?

Yeni uygulamaya göre, 65 yaş üstü vatandaşlar ile 12 yaş altı çocukların toplu taşımayı kullanmasına izin verilmeyecek.

İstanbul'da toplu taşımada yoğunluk
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İstanbul'da hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından sabah saatlerinde de yağan kar yağışı metrobüs ve minibüs duraklarında yoğunluklar yaşanmasına neden oldu.
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Haftanın ilk mesai gününde sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla Zeytinburnu'nda işlerine gitmek isteyen vatandaşlar, metrobüs ve minibüs duraklarına gelerek burada yoğunluk oluşturdu.
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İstanbul genelinde araç trafiğinde azalma görülürken toplu taşıma araçlarında yoğunluk göze çarptı.
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D-100 Karayolu'nda da yer yer araç kuyruğu oluştu.
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İstanbul'da toplu taşımada yoğunluk
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İstanbul'da toplu taşımada yoğunluk
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İstanbul'da toplu taşımada yoğunluk
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İstanbul'da toplu taşımada yoğunluk
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İstanbul'da toplu taşımada yoğunluk
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İstanbul'da toplu taşımada yoğunluk
İstanbul'da toplu taşımada yoğunluk
İstanbul'da hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından haftanın ilk mesai gününde sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla metrobüs ve minibüs duraklarında yoğunluk yaşandı. Araç trafiğinde azalma görülürken toplu taşıma araçlarında yoğunluk göze çarptı.
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