İstanbul'da yollar kapanınca hamile kadını itfaiye hastaneye götürdü

Atatürk Mahallesi Kaktüs Sokak'taki evinde doğum sancıları başlayan Mevlüde Kızğı'nın yakınları, 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verdi.
Sağlık ekiplerince evinden alınan Kızğı, hastaneye götürülürken yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolda ambulans ilerleyemedi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ambulanstan alınan hamile kadın, itfaiye aracına konularak sağlık ekipleriyle Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne getirildi.
Hastaneye, doğuma 5 dakika kala yetiştirilen Kızğı bir kız bebek dünyaya getirdi.
Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.