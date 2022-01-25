Hayat İstanbulda yollar kapanınca hamile kadını itfaiye hastaneye götürdü
GENEL SAĞLIK

İstanbul'da yollar kapanınca hamile kadını itfaiye hastaneye götürdü

İstanbul'un ilçesinde hamile kadın, yoğun kar yağışı nedeniyle ambulansın yolda kalması üzerine itfaiye ekiplerince hastaneye yetiştirildi.

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Haber Merkezi AA
İstanbulda yollar kapanınca hamile kadını itfaiye hastaneye götürdü
Ambulanstan alınan hamile kadın, itfaiye aracına konularak sağlık ekipleriyle Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Atatürk Mahallesi Kaktüs Sokak'taki evinde doğum sancıları başlayan Mevlüde Kızğı'nın yakınları, 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verdi.

Sağlık ekiplerince evinden alınan Kızğı, hastaneye götürülürken yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolda ambulans ilerleyemedi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Başakşehir’de 112 acil sağlık ekipleri hamile kadının doğumunu evde gerçekleştirdi
GÜNDEM
Başakşehir’de 112 acil sağlık ekipleri hamile kadının doğumunu evde gerçekleştirdi

Ambulanstan alınan hamile kadın, itfaiye aracına konularak sağlık ekipleriyle Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Hastaneye, doğuma 5 dakika kala yetiştirilen Kızğı bir kız bebek dünyaya getirdi.

Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Arnavutköy Devlet Hastanesi'nden askeri helikopterle hasta sevk edildi
FOTOĞRAF 7
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İstanbul Arnavutköy'de kalp krizi geçiren hastayı askeri helikopterle sevk ettiler.
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Dün gece saatlerinde kalp krizi geçiren 37 yaşındaki Orhan Kaya Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı.
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Saat 10.00 sıralarında hasta askeri helikopterle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edildi.
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O anlar böyle görüntülendi.
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Arnavutköy Devlet Hastanesi'nden askeri helikopterle hasta sevk edildi
İstanbul Arnavutköy'de kalp krizi geçiren hastayı askeri helikopterle sevk ettiler. O anlar bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.


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