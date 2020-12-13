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İş’te Evde Sanat’a ödül

İş’te Evde Sanat’a ödül

İş Sanat, “Evde Sanat Zamanı” projesiyle Avrupa’nın en prestijli iletişim ödüllerinden European Excellence Awards 2020’de 1.liğe layık görüldü. Covid-19 pandemisi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 15 Mart’tan itibaren 20. sezonundaki konser ve etkinliklerini iptal eden İş Sanat, sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüne inanarak insanların evlerinde hoşça vakit geçirmelerini sağlamak üzere evden yayın modeline geçti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
5 Kasım’da 21. sezonunu İstanbul Ensemble konseri ile açan İş Sanat, nitelikli içeriklerini sosyal medya hesapları üzerinden sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.
5 Kasım’da 21. sezonunu İstanbul Ensemble konseri ile açan İş Sanat, nitelikli içeriklerini sosyal medya hesapları üzerinden sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

İş Sanat, “Evde Sanat Zamanı” projesiyle Avrupa’nın en prestijli iletişim ödüllerinden European Excellence Awards 2020’de 1.liğe layık görüldü. Covid-19 pandemisi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 15 Mart’tan itibaren 20. sezonundaki konser ve etkinliklerini iptal eden İş Sanat, sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüne inanarak insanların evlerinde hoşça vakit geçirmelerini sağlamak üzere evden yayın modeline geçti.

  • “Hayat Eve Sığar” kampanyası süresince Türkiye’nin evde kaldığı mart, nisan ve mayıs aylarında, sanatçılarla işbirliğine giden İş Sanat, 19 Mart’tan itibaren sosyal medya hesaplarından yaklaşık beş yüz içeriği sanatseverlerle buluşturdu. 5 Kasım’da 21. sezonunu İstanbul Ensemble konseri ile açan İş Sanat, nitelikli içeriklerini sosyal medya hesapları üzerinden sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

Dijital olarak gerçekleşen İş Sanat’ın 21. sezonunda klasik müzikten Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği, konserlerine, hikâye ve şiir dinletilerinden, masal tiyatrosuna, tiyatro okumalarından sanal sergilere uzanan pek çok etkinlik yer alıyor. Pandemi tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak İş Kuleleri Salonu’nda kaydedilen etkinlikler İş Sanat’ın sosyal medya hesapları ve internet sitesinden ücretsiz olarak izlenebilir.

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