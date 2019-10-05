İsveç’te esnaflık yapan Türk, ‘yılın kahramanı’ oldu: 80 milyon Türk'ü temsil etmeye çalışıyorum

İsveç’in başkenti Stockholm’de yer alan Upplands-Bro ilçesinde esnaflık yapan Faruk Yıldız, Mitt i Stockholm gazetesinin düzenlediği ve halkın oylaması ile belirlenen yarışmada, en fazla oyu alarak ‘yılın kahramanı’ ödülüne layık görüldü.

Yıldız, yaptığı açıklamada, 1983 yılında İsveç’e yerleştiğini belirterek, “36 yıldır aynı bölgede işletmeciyim. Şu anda hamburger işi yapıyorum. 5 kez ödül aldım ve almamın sebebi halkla iç içe olmam, yardım sever olmamdır. Benim ne zaman yardıma ihtiyacım olsa onlar koşuyor, onların ne zaman yardıma ihtiyacı olsa ben yardım etmeye çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

Çocuklarla iyi bir diyaloğu var

Sevilen bir esnaf olduğunu belirten Yıldız, şu şekilde açıklamada bulundu:

“Çocuklarla çok iyi bir diyaloğum var. Elimden geldiği kadar, her şeyimle yardım etmeye çalışıyorum. Okulda başarılı olan çocuklara, hafta sonları, okuldan getirdikleri belge ile 8 öğrenciye ödül olarak yemek veriyorum. Buna da seviniyorlar. Çocukların derslerinde de çok iyi bir ilerleme oldu.”

HAYAT Sosyal medyayla gelen iyilik

"80 milyon Türk'ü temsil etmeye çalışıyorum"

İsveç Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt’a teşekkür eden Faruk Yıldız, açıklamalarına şu ifadelerle devam etti:

“Büyükelçimize çok teşekkür ediyorum. Ödül töreninde yanıma geldi, bana destek verdi. 80 milyon Türk'ü temsil ediyorum burada ve etmeye çalışacağım. Sayın Büyükelçimiz Hakkı Emre Yunt’a çok teşekkür ederim. Bizi hiç yalnız bırakmıyor” dedi.