Hayat İtalyada bebeklerin arabada unutulmaması için alarmlı koltuk geliyor
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İtalya'da bebeklerin arabada unutulmaması için alarmlı koltuk geliyor

İtalya hükümeti, bebeklerin arabada unutulup hayatlarını kaybetmesini önlemek için alarmlı bebek koltuklarını zorunlu hale getirecek. Ulaştırma Bakanı, ailelerin bu koltuklara sahip olması için vergi indirimi yapacağını bildirdi.

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Koltuklar için 200 euro'ya varan vergi indirimleri yapılacak.
Koltuklar için 200 euro'ya varan vergi indirimleri yapılacak.

İtalya Ulaştırma Bakanı Danilo Toninelli, dün bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, bebeklerin arabada unutulmasını önlemek için alarm sistemiyle donatılmış bebek araba koltuklarının zorunlu kılınacağını duyurdu.

BBC'nin haberine göre, özel bir sensör taşıyan bu tür koltuklar, otomobilin kapıları bebek içerideyken kapatılırsa alarm veriyor. İtalya'da halen bu alarmlı bebek koltuklarının satışta olduğu ancak yaygın olarak kullanılmadığı belirtiliyor.

  • Ulaştırma Bakanı, ailelere bu tip koltukları edinmeleri için 200 euro'ya varan vergi indirimleri sağlayacaklarını söyledi.

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