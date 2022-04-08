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Hayat İYİ Partili Arzu Önşen Ben sosyalist, devrimci bir ülkücüyüm
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İYİ Parti'li Arzu Önşen: Ben sosyalist, devrimci bir ülkücüyüm

TELE1 ekranlarında yayınlanan Enver Aysever'in programına konuk olan İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Arzu Önşen, "Ben sosyalist devrimci bir ülkücüyüm" ifadelerini kullandı. Önşen'in sözleri sosyal medyada eleştirileri beraberinde getirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Partili Arzu Önşen: Ben sosyalist, devrimci bir ülkücüyüm
Arzu Önşen

TELE1 ekranlarında yayınlanan Enver Aysever'in programına konuk olan İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Arzu Önşen kendini 'sosyalist, devrimci ve ülkücü' olarak tanımladı.

İYİ Parti'li Önşen, "Bana 'sen kimsin' diye soruyorlar. Beni bilmeliler. Ben sosyalist devrimci bir ülkücüyüm. Memleketin son noktası bu" diye konuştu.

İYİ Partili Arzu Önşen: Ben sosyalist devrimci bir ülkücüyüm
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İYİ Partili Arzu Önşen: Ben sosyalist devrimci bir ülkücüyüm
İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Arzu Önşen, kendisini sosyalist, devrimci bir ülkücü olarak tanımladı.

TELE 1 canlı yayınında konuşan Önşen, “Beni bilmeliler. Ben sosyalist, devrimci bir ülkücüyüm. Memleketin son noktası bu” dedi.

'İTTİFAKTA GELİNEN SON NOKTA'

Önşen'in sözleri sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları şu yorumlarda bulundu:

  • - "İYİ Parti'de kafalar karışık",
  • - "Ne yardan geçiyorlar ne serden",
  • - "İyi Partili Arzu Önşen’in, sözleri 'budist, ateist bir Müslüman’ım' söylemiyle kıyasıya yarışır, çizgi film karakteri gibiler",
  • - "İttifaklarla arayı bozmamak için ne dediklerini bile bilmiyorlar",
  • - "İYİ Parti bölüm geçmek için bütün tuşlara basıyor",
  • - "İttifakta gelinen son nokta"


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