Hayat İYİ Partili Belediye Başkanından deve çiftliğinde koronavirüse meydan okuyan doğum günü Maske yok mesafe yok
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İYİ Partili Belediye Başkanından deve çiftliğinde koronavirüse meydan okuyan doğum günü: Maske yok mesafe yok

İYİ Partili Belediye Başkanından deve çiftliğinde koronavirüse meydan okuyan doğum günü: Maske yok mesafe yok

İYİ Partili İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya 54’üncü yaş gününü arkadaşları ile deve çiftliğinde kutladı. Sosyal mesafe ve pandemi kurallarının hiçe sayıldığı kutlama sosyal medyadan canlı yayınlandı. Belediye Başkanı Kaya’nın kendi doğum gününde tüm yasakları hiçe sayıp böyle bir organizasyonu canlı yayınlatması tepkiye neden olurken, develer arasındaki yasak kutlamanın paylaşılan görüntü ve fotoğrafları bir süre sonra yayından kaldırıldı.

Haber Merkezi İHA
​İYİ Partili İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ve arkadaşları.
​İYİ Partili İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ve arkadaşları.

Aydın’ın İncirliova ilçesinde İYİ Partili Belediye Başkanı Aytekin Kaya, bu gece develerin de yer aldığı bir ortamda düzenlenen eğlence programı ile 54 yaşına girdi. Aydın’daki bir deve çiftliğinde arkadaşları ile buluşan Başkan Kaya ve beraberindekiler tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse adeta meydan okudu.

KISITLAMA SAATİNDE PARTİ

Sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu saatlerde gerçekleştirilen, sosyal mesafe ve maske tedbirlerinin hiçe sayıldığı sazlı sözlü kutlama zaman zaman sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlandı. Canlı olarak yayınlanan görüntülerde kutlamaya develer de ortak edildi.


  • Develerin arasına kurulan masada toplanan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ve arkadaşlarının renkli geçen kutlama gecesi canlı müzik eşliğinde tertip edildi. Gecede alkolün etkisi ile kendinden geçen bazı konuklar uzun süre develeri öpmesi dikkat çekti.

VATANDAŞA HER GÜN CEZA YAZILIYOR

Aydın’da her gün onlarca kişi sokağa çıktığı için kolluk kuvvetleri tarafından cezaya maruz kalırken Belediye Başkanı Aytekin Kaya’nın, yaş günü için gece tertip edilip yasak olmasına rağmen bu etkinliğin canlı yayınlanması herkesi şaşırttı.

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