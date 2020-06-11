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Hayat İzin süresi kısıtlı olan gurbetçilere karantina uygulanmayacak
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İzin süresi kısıtlı olan gurbetçilere karantina uygulanmayacak

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, yurt dışında yaşayan ve tatillerini ana vatanlarında geçirmek isteyen vatandaşlar için uygulanan 14 gün gözetim kuralının kalktığını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Dünyayı etkisi altına alan yeni koronavirüs (Covid-19) pandemisi kapsamında sınır kapılarında ve yurt dışından gelen vatandaşlar için uygulanan sıkı tedbirler normalleşme adımlarıyla birlikte kaldırılıyor.

Bu kapsamda her yıl yaz aylarında Avrupa ülkelerinden karayolu ile Türkiye’ye, memleketlerine gelen yurt dışındaki Türklerin kullandığı transit geçişler açılırken vatandaşların izin dönemlerini ve seyahatlerini rahat geçirmeleri için de birtakım çalışmalar hayata geçiriliyor.

YTB Başkanı Abdullah Eren, geçtiğimiz günlerde Kapıkule Sınır Kapısı’nda incelemelerde bulunmuş gerekli tedbirlerin alındığını ve vatandaşların geçişlerini kolaylaştıracak çalışmaların yapılacağını belirtmişti.

İzin sürelerini kısmayacak bir uygulama

Eren, ayrıca vatandaşların izin sürelerini kısmayacak bir çalışma modelinin de başlayacağına dikkat çekmişti. Abdullah Eren son olarak 14 gün evde gözetim uygulamasının da kalktığını açıkladı.

YTB Başkanı Eren, yaz aylarında memleket yoluna düşen vatandaşların Türkiye’ye geliş-gidişlerindeki ihtiyaçlarını gidermek ve daha rahat seyahat yapmalarını sağlamak için YTB tarafından başlatılan Sıla Yolu projesinin bu yıl yine gerçekleştirileceğini de ifade etti.

Grafik: YTB

Sıla Yolu projesini yine gerçekleştireceğiz

YTB olarak memleket yoluna düşen vatandaşların yanında olacaklarını dile getiren Abdullah Eren, “Bu yaz Türkiye'ye gelecek yurt dışındaki vatandaşlarımız için izin sürelerini kısmayacak bir uygulama olacağını söylemiş, bu hafta Kapıkule'de mevcut uygulamaları da incelemiştik. Bu kapsamda 14 gün evde gözetim uygulaması kalktı. Hayırlı olsun. Bu yıl da inşallah yaz izin döneminde YTB olarak memleket yoluna düşen vatandaşlarımızın yanında olacak ve geçen yıl hayata geçirdiğimiz Sıla Yolu projesini yine gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

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