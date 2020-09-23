Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Buzullar eriyince gün yüzüne çıktı 76 yıl önce düşmüştü
AKTÜEL

İzlanda'da İkinci Dünya Savaşı'nda düşen ABD uçağı enkazı 76 yıl sonra bulundu

Buzullar eriyince gün yüzüne çıktı: 76 yıl önce düşmüştü

İzlanda'da İkinci Dünya Savaşı'nda düşen ABD uçağı enkazı 76 yıl sonra buzullar eriyince gün yüzüne çıktı. Enkaz bölgede keşfe çıkan doğa yürüyüşçüleri tarafından ortaya bulunan enkaz bölge halkı tarafından kaldırılmak istenmiyor. Bölgeye turist çekmek hedefleniyor.

Haber Merkezi DHA
Bulunan uçağın enkazı
Bulunan uçağın enkazı

ABD'nin stratejik B-17 tipi bombardıman uçağı, İkinci Dünya Savaşı sırasında 16 Eylül 1944 tarihinde irtifa kaybetmşti.

10 mürettabatıyla birlikte İzlanda'da Eyjafjallajokull buzuluna düşmüştü. İklim değişikliği nedeniyle buzulların erimesiyle, uçağa ait enkaz 76 yıl sonra gün yüzüne çıktı.

Azerbaycan'da düşen savaş uçağının bazı parçaları bulundu
DÜNYA
Azerbaycan'da düşen savaş uçağının bazı parçaları bulundu

Doğa yürüyüşçüleri buldu

Enkaz bölgede keşfe çıkan doğa yürüyüşçüleri tarafından ortaya çıktı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Isafjorour kentinin eski Belediye Başkanı Guomundur Gunnarsson," Buzullar eridi, bir grup yürüyüşçü uçak enkazını buldu. Yerel halk enkazın kaldırmasını istemiyor. Gelen ziyaretçilere kazanın hikayesini anlatacağız. Turistik bir bölge olacak" dedi.

Azerbaycan'da düşen savaş uçağı için Türkiye'den ekip davet edildi
DÜNYA
Azerbaycan'da düşen savaş uçağı için Türkiye'den ekip davet edildi
Abone Ol Google News
Kediler ve köpekler şehri İstanbul

Kediler ve köpekler şehri İstanbul

Bir Osmanlı mirası: Sokak hayvanlarına merhamet
İki kişi gözaltında

İki kişi gözaltında

​Ankara'da sağlık çalışanlarına saldırmaya kalkmışlardı...
Pariste bomba paniği

Paris'te bomba paniği

Eyfel Kulesi bomba saldırısı ihbarı nedeniyle boşaltıldı.
Derbi Palabıyık'ın

Derbi Palabıyık'ın

​Galatasaray-Fenerbahçe maçını Ali Palabıyık yönetecek.

Bir buçuk yıla kadar hapsi isteniyor

Bir buçuk yıla kadar hapsi isteniyor

İmam hatiplilerle ilgili skandal sözleri hakkındaki soruşturma bitti.
Bursa yenileniyor

Bursa yenileniyor

​20 bin konut kentsel dönüşümle kazandırılacak

Talep 30 kat arttı

Talep 30 kat arttı

​Koronavirüs sonrası vatandaşın tercihi değişti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.