Buzullar eriyince gün yüzüne çıktı: 76 yıl önce düşmüştü

ABD'nin stratejik B-17 tipi bombardıman uçağı, İkinci Dünya Savaşı sırasında 16 Eylül 1944 tarihinde irtifa kaybetmşti.
10 mürettabatıyla birlikte İzlanda'da Eyjafjallajokull buzuluna düşmüştü. İklim değişikliği nedeniyle buzulların erimesiyle, uçağa ait enkaz 76 yıl sonra gün yüzüne çıktı.
Doğa yürüyüşçüleri buldu
Enkaz bölgede keşfe çıkan doğa yürüyüşçüleri tarafından ortaya çıktı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Isafjorour kentinin eski Belediye Başkanı Guomundur Gunnarsson," Buzullar eridi, bir grup yürüyüşçü uçak enkazını buldu. Yerel halk enkazın kaldırmasını istemiyor. Gelen ziyaretçilere kazanın hikayesini anlatacağız. Turistik bir bölge olacak" dedi.