Hayat İzmirde sudan alınan kötü koku sonrası civar hastanelerde bağırsak enfeksiyonu arttı
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İzmir'de sudan alınan 'kötü koku' sonrası civar hastanelerde 'bağırsak enfeksiyonu' arttı

İzmir’in Buca ve Gaziemir ilçelerinde musluklardan akan sudaki kötü koku sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi suyun temiz ve içilebilir olduğu yönünde açıklama yapmış olsa da bölgedeki hastanelerde akut gastroenterit (bağırsak enfeksiyonu) bulgusu veren hastaların bir önceki haftalara göre yüzde 15 artış gösterdiği ortaya çıktı.

Haber Merkezi İHA
​İzmirde sudan alınan kötü koku sonrası civar hastanelerde bağırsak enfeksiyonu arttı
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19 - 20 Haziran tarihlerinde Buca, Karabağlar, Gaziemir, Menderes ilçelerinin bazı bölgelerinden vatandaşlar tarafından içme suyundaki renk ve koku ile ilgili şikayetler yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, suyun tat ve kokusunu etkileyen kısa süreli bir arıza yaşandığını ancak sorunun insan sağlığına olumsuz bir etkisinin bulunmadığını açıkladı. Belediyenin açıklamasını tatmin edici bulmaya vatandaşlar, sosyal medya hesapları üzerinden tepki gösterirken, kötü kokunun şebeke suyu ile yıkanan çamaşırlara dahi sindiğini belirttiler.

İzmir’deki kötü koku içme suyuna da bulaştı: Suda lağım kokusu var
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İzmir’deki kötü koku içme suyuna da bulaştı: Suda lağım kokusu var


BAĞIRSAK ENFEKSİYONU YÜZDE 15 ARTTI

Dün çok sayıda yetişkin ve özellikle çocukların bulantı kusma şikayetleri ile bölgedeki hastanelere başvurması üzerine İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler 18 ayrı noktadan ayrıntılı analiz amaçlı su numuneleri aldı. İlk değerlendirmelerde klor oranlarının yeterli olduğu görüldü ancak kapsamlı bakteriyel analizlerin sonuçları için 48-72 saatlik süre beklendiği belirtildi. Aynı dönemde söz konusu bölgelere hizmet veren hastanelerdeki akut gastroenterit (bağırsak enfeksiyonu) bulgusu veren hastaların bir önceki haftalara göre yüzde 15 artış gösterdiği belirlendi. Bu durumun sularla alakalı olup olmadığının ancak kapsamlı bakteriyel analizlerin sonuçlarına göre değerlendirilebileceği bildirildi.

İzmir’de şebeke suyundaki lağım kokusu vatandaşı isyan ettirdi
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İzmir’de şebeke suyundaki lağım kokusu vatandaşı isyan ettirdi
İzmir'in Buca ve Gaziemir ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren musluklardan akan yoğun kokulu şebeke suyu, vatandaşların tepkisine neden oldu. Bazı vatandaşlar akan sudaki kokunun kanalizasyon kokusuna benzediğini söylerken, bazıları da yıkanan çamaşırlarının üzerine yoğun kokunun sindiğini ifade etti.

Suyu içen hastaneye koştu: İzmir'de şebeke suyu paniği
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Suyu içen hastaneye koştu: İzmir'de şebeke suyu paniği
İzmir'in Buca ilçesinde şebeke suyu kullandıktan sonra fenalaştıklarını öne süren çok sayıda vatandaş hastaneye başvurdu. Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Acil Servisi'ne şebeke suyu nedeniyle rahatsızlandıklarını belirten, aralarında çocuk ve bebeklerin de olduğu çok sayıda kişi müracaat etti. Hastaneye gelen vatandaşlar, içtikleri ve kullandıkları suda kötü bir tat ve koku olduğunu belirterek, mide bulantısı, baş dönmesi gibi rahatsızlıkların meydana geldiğini söyledi.

5 çocuğu ve eşiyle hastaneye gelen Muharrem Kökalan, şebeke suyunu içtikten sonra fenalaştıklarını ve eşinin sudan kötü kokular geldiğini söylediğini belirtti. Başka yakınlarının da şebeke suyundan kötü kokular geldiğini söylediğini ifade eden Kökalan, 'Bir abim var o da suyun koktuğunu söyledi. Mağduruz. Hastanedeyiz. Benim 5 tane çocuğum sokak ortasında resmen bayıldılar. Kustular. Hastaneye geldik ancak hastane tıklım tıklım. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu mağduriyetimizi gidersin.' dedi.


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