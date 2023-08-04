İzmir'de 'yanlış kanser teşhisi' iddiasıyla ilgili suç duyurusu

İzmir'de "yanlış kanser teşhisi" iddiasıyla ilgili suç duyurusunda bulunuldu. Yanlış kanser teşhisi nedeniyle mağdur olduğu öne sürülen 26 yaşındaki Sena K.'nın avukatı Fatih Volkan, müvekkilinin göğsündeki ağrı nedeniyle özel bir hastaneye başvurduğunu, biyopsi için laboratuvara yönlendirildiğini, yapılan testler sonucu kanser teşhisi konduğunu söyledi. Acil ameliyata alınması istenen müvekkilinin İstanbul'da da bir özel bir hastaneye başvurduğunu, yeniden test istendiğini, bu süreçte ilk doz kemoterapi tedavisine başlandığını aktaran Volkan, "İstanbul'da yapılan testin sonuçları beklenirken İzmir'de müvekkilimle raporları karıştırılan hastanın doktoru bir karışıklık olduğunu fark ediyor. Doktorun hastanın belirtileri ile sonuçların uyuşmadığını söylemesi üzerine laboratuvara başvuru yapılıyor. Aynı gün test veren iki kişinin sonuçlarının karıştığı ortaya çıkıyor." dedi.