Hayat Japonyadaki karantina gemisinde 40 kişide daha korona virüsü tespit edildi
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Japonya’daki karantina gemisinde 40 kişide daha korona virüsü tespit edildi!

Japonya’daki karantina gemisinde 40 kişide daha korona virüsü tespit edildi

Japonya’da korona virüsü nedeniyle karantina altına alınan gemide 40 kişinin daha enfekte olduğunun anlaşılmasıyla gemide karşılaşılan vaka sayısı 175’e, Japonya genelindeki vaka sayısı ise 204’e yükseldi.

Haber Merkezi İHA
Korona virüsü nedeniyle Japonya'da karantina altına alınan kişiler gemide tutuluyor.
Korona virüsü nedeniyle Japonya'da karantina altına alınan kişiler gemide tutuluyor.

Çin’in Wuhan kentinden yayılan korona virüsü nedeniyle Japonya’da karantina altına alınan gemiden bugün de kötü haber geldi.

Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, gemide son olarak test yapılan 53 kişiden 39’unda korona virüsü tespit edildiğini açıkladı. Ayrıca, 39 kişiden ayrı olarak, 1 karantina görevlisinin de enfekte olduğu anlaşılırken, tespit edilen tüm yeni vakaların sağlık kuruluşlarına sevk edileceği belirtildi. Son vakalarla birlikte gemide şimdiye dek tespit edilmiş vaka sayısı 175’e çıkarken, ülke genelinde bildirilen vaka sayısı da 204 oldu.

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Karantina sona erecek

Hong Konglu bir yolcunun gemiyi terk ettikten sonra korona virüsü taşıdığının anlaşılması üzerine Japonya’da karantina altına alınan gemideki karantinanın 19 Şubat’ta sona ereceği açıklanmıştı. Karantina süresinin uzatılıp uzatılmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

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