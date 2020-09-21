Japonya'nın en yaşlı insanı: Tam 117 yaşında​

Japonya'da 100 yaşını geçen vatandaşların sayısı 80 binin üzerinde olarak biliniyor. Onlar içerisinde ise en yaşlı olanı 117 yaşındaki Kane Tanaka. Çikolata ve gazlı içeceklere zaafı var olan Tanaka, en yaşlı insan ilan edilmesini kola içerek kutladı.
Dünyada en çok yaşlı nüfusa sahip olan Japonya'da, hükûmetin yeni açıkladığı verilere göre ülkede 65 yaş üstü vatandaşların sayısı 36 milyon 17 bin olarak belirlendi. 100 yaşını geçen vatandaşların sayısı ise 80 binin üzerinde oldu.
Ülkenin en yaşlısı
Bu yüzden de ülkedeki yaşlı insanlara ithafen bir bayram düzenledi. 117 yaşındaki Kane Tanaka ise ülke tarihindeki en yaşlı insan olarak kayıtlara geçti. Gazlı içecek ve çikolatalara olan zaafıyla bilinen Tanaka, en yaşlı insan ilan edilmesini kola içerek kutladı.
The Guardian'da yer alan habere göre, 117 yaşındaki Kane Tanaka, geçen yıl mart ayında Guiness Rekorlar Kitabı'na dünyanın yaşayan en yaşlı insanı olarak belirlenmişti. Tanaka'nın 60 yaşındaki torunu büyükannesinin sağlığının iyi olduğunu ve hayatın her gününün tadını çıkardığını söyledi.