Japonya'nın en yaşlı insanı: Tam 117 yaşında​

Dünyada en çok yaşlı nüfusa sahip olan Japonya'da, hükûmetin yeni açıkladığı verilere göre ülkede 65 yaş üstü vatandaşların sayısı 36 milyon 17 bin olarak belirlendi. 100 yaşını geçen vatandaşların sayısı ise 80 binin üzerinde oldu.

HAYAT Dünyanın en yaşlı insanı öldü

Ülkenin en yaşlısı

Bu yüzden de ülkedeki yaşlı insanlara ithafen bir bayram düzenledi. 117 yaşındaki Kane Tanaka ise ülke tarihindeki en yaşlı insan olarak kayıtlara geçti. Gazlı içecek ve çikolatalara olan zaafıyla bilinen Tanaka, en yaşlı insan ilan edilmesini kola içerek kutladı.

AKTÜEL Dünyanın en yaşlı insanı Türkiye'de

The Guardian'da yer alan habere göre, 117 yaşındaki Kane Tanaka, geçen yıl mart ayında Guiness Rekorlar Kitabı'na dünyanın yaşayan en yaşlı insanı olarak belirlenmişti. Tanaka'nın 60 yaşındaki torunu büyükannesinin sağlığının iyi olduğunu ve hayatın her gününün tadını çıkardığını söyledi.

AKTÜEL Dünyanın en yaşlı insanı!

FOTOĞRAF 17 Gerçek yaşını bilmediğini belirten 13 çocuk annesi Eşe Gelebek, 20 Nisan'da yüksek ateş şikayetiyle Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Koronavirüs teşhisi konulan yaşlı kadın, hemen tedaviye alındı. Bir haftası yoğun bakım olmak üzere 2 haftalık tedavinin sonunda da koronavirüsü yenmeyi başardı. Gelebek, yaşı itibariyle 113 yaşındaki İspanyol Maria Branyas'ın elindeki koronavirüsü yenen dünyanın en yaşlı insanı unvanını da almış oldu. Virüsün nasıl bulaştığı tespit edilemeyen ve hastaneden taburcu olduktan sonra birlikte oğlu Hamdullah'ın (55) evine dönen Eşe Gelebek, 14 gün karantinaya alındı. Karantina sürecinde Eşe Gelebek'in bulunduğu odaya gelini Meyrem Gelebek dışında kimse girmedi. Gelin Gebelek de eldiven ve maske kullandı. Eşe Gelebek'in 13 çocuğunun en küçüğü olan Hamdullah Gelebek, annesinin, torununun torununun çocuğunu gördüğünü söyledi. Hamdullah Gelebek, annesinin gerçek yaşını bilmediğini, kimlikte ise 126 gözüktüğünü söyledi. Annesinin uzun ömürlü olmasının nedeninin, Yörük olması ile hayatı boyunca doğal gıdalar tüketmesi olduğunu ifade eden Hamdullah Gelebek, Annemin yüksek ateşi vardı. Ambulans çağırdık ve hastaneye kaldırdık. Burada yapılan testlerden sonra anneme koronavirüs teşhisi koydular. 7- 8 gün yoğun bakımda kaldı, 5- 6 gün de normal serviste kaldı. Taburcu olduktan sonra 14 gün de evde izole ettik. Şu anda herhangi bir sıkıntısı yok. Anemin 13 çocuğu ve 83 torunu var. Torunları, torunlarının torunları ve onların çocuklarını da sayarsak torun sayısı 400'ü bulur diye konuştu. Eşe Gelebek'in gelini Meyrem Gelebek de kayınvalidesinin yaşına göre çok sağlıklı olduğunu söyledi. Kayınvalidesinin sağlığının iyi olduğunu anlatan Meyrem Gelebek, Başka bir rahatsızlığı yok çok şükür. 30 yıldan beri beraberiz, sağlığı iyiydi. Biz Yörüğüz, konup göçenleriz yani. Gençliğinde hep doğal beslenmiş, süt, yoğurt ve peynir yerlermiş. Şimdiye kadar iyiydi, bir gün rahatsızlandı, ateşi çıktı titremeyle beraber. 20 Nisan'da götürdüler, 'Koronavirüs' dediler. Bir hafta yoğun bakımda kaldı, bir hafta da serviste yattı ondan sonra taburcu oldu. Şükür şu anda iyi. 14 gün de evde izole ettik. Çok şükür tansiyon, kalp, şeker gibi kronik bir rahatsızlığı yok dedi. 400 torun sahibi 126 yaşındaki Eşe Nine dünyada koronayı yenen en yaşlı insan oldu Kahramanmaraş'ta, 13 çocuk ve yaklaşık 400 torun sahibi olan Eşe Gelebek, yakalandığı koronavirüsü yenmeyi başardı. Nüfus kaydına göre 126 yaşında olan, ancak gerçek yaşını bilmediğini belirten Gelebek, dünyada hastalığı yenen en yaşlı kişi oldu.

Yörük bir ailenin kızı olarak Aydın'da doğan ve Kahramanmaraş'ta oğlu Hamdullah Gelebek ile yaşayan Eşe Gelebek, nüfus kayıtlarına göre 1 Temmuz 1894 doğumlu. BiP'te paylaş

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