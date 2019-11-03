Jobarteh’ten huzur dolu şarkılar

İş Sanat’ın yeni konser sezonu İş Kuleleri Salonu’nda 14 Kasım Perşembe akşamı başlıyor. Thomas Rösner yönetimindeki, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası konserinin gerçekleşeceği gecenin solisti Parlayan Yıldızlar serisinden tanıdığımız keman sanatçısı Demirhan Gökbudak olacak. Klasik müzikten caza, dünya müziğinden dans gösterilerine, yerli projelerden şiir dinletilerine ve çocuk oyunlarına uzanan pek çok etkinliğin yer aldığı program yedi ay boyunca devam edecek. Sezonun en dikkat çekici konserlerinden biri de 21 Kasım Perşembe akşamı gerçekleşecek olan Sona Jobarteh konseri.

KORA ÇALAN İLK KADIN SANATÇI

Babadan oğula geçen bir öğreti olan korayı çalan ilk kadın sanatçı, Gambia asıllı İngiliz müzisyen Sona Jobarteh, 21 Kasım Perşembe akşamı; akustik Batı Afrika müziği ve Manding tarzında şarkıların yer aldığı bir performans sergileyecek.Bu konser aynı zamanda Jobarteh’in Türkiye’deki dinleyicisiyle ilk buluşması olacak. Gambia asıllı İngiliz müzisyen Jobarteh, Batı Afrika geleneklerine göre yalnızca babadan oğula geçen bir öğreti olan kora çalgısını çalan ilk kadın sanatçı olarak da biliniyor. Ülkesinde ünlü kora virtüözü Toumani Diabete’nin öğrencilerinden biri olan Sona Jobarteh, huzur dolu şarkılara imza atıyor. Özellikle akustik Batı Afrika müziği ve Manding tarzında şarkılarıyla tanınan sanatçı kendi albümleriyle birlikte film müzikleri de besteliyor.

GELENEĞE AFROPOP VE BLUES ETKİSİ

Sahne performanslarında, tarzındaki geleneksel tatlara Afropop ve blues da katıyor. Sona Jobarteh ayrıca, Gambia’nın ilk kültür merkezinin kurucusu. Zamanının önemli bir kısmını, çocuk bölümünü 2015’te başlattığı Gambia Müzik ve Kültür Akademisi’nin açılması için yaptığı çalışmalara ayırıyor. Merkez, hem Gambialı hem de yabancı öğrencilere açık olacak. Ülkenin müzik kültürünü yeni kuşaklara ve farklı ülkelere taşımayı amaçlıyor.

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