Zeytinyağlıların narin dolması: Kabak çiçeği dolması tarifi

Ege ve Akdeniz yörelerinde pişirilen kabak çiçeği güneş kendisini göstermeden dallarından toplanıyor. Temmuz ayında toplanmaya başlanan çiçeklerin özellikle sabahları toplanması gerekiyor. Çiçeklerin meyvesiz olması gerekir. İşte enfes mi enfes yemek tarifi kabak çiçeği dolması...

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Kabak çiçeği dolması tarifi

Malzemeler:

30 adet kabak çiçeği

2 adet orta boy kuru soğan

1 çay bardağı zeytinyağı

1 adet orta boy domates

1,5 su bardağıpirinç

1/2 su bardağı sıcak su

1/4 demet dereotu

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı tane karabiber

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Yapılışı:

Kuru soğanları küçük küpler halinde doğrayın. Ortadan ikiye kesip uç kısımlarını aldığınız domatesleri rendenin ince kısmıyla rendeleyin. Dereotu yapraklarını incecik kıyın. Kabak çiçeklerinin uç kısımlarında bulunan yeşil kısımları tek tek çıkartın.

Çiçeklerin içinde bulunan sarı kısımları alın. Zeytinyağının yarısını geniş bir tencerede ısıtın. Kuru soğanları dirilikleri gidene kadar kavurun. Pirinçleri yıkayıp fazla sularını süzdükten sonra tencereye alın, şeffaf bir görünüm kazanana kadar soğanlarla birlikte kavurmaya devam edin.

Rendelenmiş domatesi katıp karıştırın. Taze çekilmiş tane karabiber, tuz, kuru nane ve sıcak su ilavesiyle kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Demlenmesi ve soğuması için kısa süre dinlendirip kıyılmış dereotuyla harmanlayın. Hazırladığınız dolma harcından alıp çiçeklerin iç kısımlarını doldurun. Çiçekleri, üst kısımlarından içe doğru katlayıp katlama yeri altta kalacak şekilde tencereye yerleştirin. Kalan zeytinyağını üzerlerine gezdirip dolmaların yarısına gelecek kadar ılık su ekleyin. Ağırlık yapması için; bir kapak kapatıp kısık ateşte, kapağı kapalı tencerede, kontrollü bir şekilde pişmeye bırakın.

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Afiyet olsun...

Kabak çiçeği dolması tarifinin püf noktası

Kabak çiçeklerini çok fazla doldurmayın aksi takdirde yırtılır. Hazırladığınız zeytinyağlı dolma içini çok fazla pişirmeyin.