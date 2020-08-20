Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Zeytinyağlıların narin dolması Kabak çiçeği dolması tarifi
YEMEK TARİFLERİ

Kabak çiçeği dolması nasıl yapılır? Kabak çiçeği dolmasının tarifi ve pişirme teknikleri

Zeytinyağlıların narin dolması: Kabak çiçeği dolması tarifi

Özellikle Akdeniz ve Ege'de pişirilen kabak çiçeği dolması zeytinyağlıların narin dolması olarak biliniyor. Yaz mevsiminde hafif kıvamıyla ve tadıyla misafirlerinize sunacağınız enfes yemeklerden biri olabilir. İşte ağızlarda tadını bırakan kabak çiçeği dolması tarifi...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kabak çiçeği dolması.
Kabak çiçeği dolması.

Ege ve Akdeniz yörelerinde pişirilen kabak çiçeği güneş kendisini göstermeden dallarından toplanıyor. Temmuz ayında toplanmaya başlanan çiçeklerin özellikle sabahları toplanması gerekiyor. Çiçeklerin meyvesiz olması gerekir. İşte enfes mi enfes yemek tarifi kabak çiçeği dolması...

Aşure tarifi: Lezzetli, güzel, kolay aşure nasıl yapılır?
HAYAT
Aşure tarifi: Lezzetli, güzel, kolay aşure nasıl yapılır?

Kabak çiçeği dolması tarifi

Malzemeler:

30 adet kabak çiçeği

2 adet orta boy kuru soğan

1 çay bardağı zeytinyağı

1 adet orta boy domates

1,5 su bardağıpirinç

1/2 su bardağı sıcak su

1/4 demet dereotu

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı tane karabiber

Birbirinden lezzetli etli ana yemek tarifleri: Misafirleriniz bu yemeklere bayılacak
HAYAT
Birbirinden lezzetli etli ana yemek tarifleri: Misafirleriniz bu yemeklere bayılacak

Yapılışı:

Kuru soğanları küçük küpler halinde doğrayın. Ortadan ikiye kesip uç kısımlarını aldığınız domatesleri rendenin ince kısmıyla rendeleyin. Dereotu yapraklarını incecik kıyın. Kabak çiçeklerinin uç kısımlarında bulunan yeşil kısımları tek tek çıkartın.

Çiçeklerin içinde bulunan sarı kısımları alın. Zeytinyağının yarısını geniş bir tencerede ısıtın. Kuru soğanları dirilikleri gidene kadar kavurun. Pirinçleri yıkayıp fazla sularını süzdükten sonra tencereye alın, şeffaf bir görünüm kazanana kadar soğanlarla birlikte kavurmaya devam edin.

Rendelenmiş domatesi katıp karıştırın. Taze çekilmiş tane karabiber, tuz, kuru nane ve sıcak su ilavesiyle kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Demlenmesi ve soğuması için kısa süre dinlendirip kıyılmış dereotuyla harmanlayın. Hazırladığınız dolma harcından alıp çiçeklerin iç kısımlarını doldurun. Çiçekleri, üst kısımlarından içe doğru katlayıp katlama yeri altta kalacak şekilde tencereye yerleştirin. Kalan zeytinyağını üzerlerine gezdirip dolmaların yarısına gelecek kadar ılık su ekleyin. Ağırlık yapması için; bir kapak kapatıp kısık ateşte, kapağı kapalı tencerede, kontrollü bir şekilde pişmeye bırakın.

Afiyet olsun...

Kabak çiçeği dolması tarifinin püf noktası

Kabak çiçeklerini çok fazla doldurmayın aksi takdirde yırtılır. Hazırladığınız zeytinyağlı dolma içini çok fazla pişirmeyin.

Abone Ol Google News
TOKİden ucuza konut

TOKİ'den ucuza konut

9 ilde 120 bin TL'den 400 adet satılacak!
Yüzde 5iTürkiyeye 70 yıl yeter

Yüzde 5'i
Türkiye'ye 70 yıl yeter

​Erdoğan'ın müjdesine dair detaylar milyonları heyecanlandırdı.
CHPli Gürsel Tekin: Ankarada oturarak demokrasi mücadelesi verilmez

​Bilgiler mahkeme ve Interpol ile de paylaşıldı.

Onyekuru hamlesi

Onyekuru hamlesi

​​Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş'ta teklif yaptı.

Evlat katili mi <br>yoksa hayırsever mi?

Evlat katili mi
yoksa hayırsever mi?

​Osmanlı tarihinde katledilen tek Valide Sultan.
Her satırı dehşet

Her satırı dehşet

Kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döktü.
Müslümanlara<br>insanlık dışı muamale

Müslümanlara
insanlık dışı muamale

​Zorla domuz eti yedirip, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerle zehirlediler.
Türkiye Suriye'de<br>kendi işini kendi halledebilir

Türkiye Suriye'de
kendi işini kendi halledebilir

Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var.
Cuma günü bir müjde vereceğiz

Cuma günü bir müjde vereceğiz

​Türkiye'de açılacak yeni dönem ne ile başlayacak?
Libya'da<br>bizi izliyorlar

Libya'da
bizi izliyorlar

​Fransızlar özel uydularla izlediği Mehmetçik'i hedef gösteriyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.