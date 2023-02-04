Kabe'nin en özel misafirleri: Avrupa'da yaşayan otizmli çocuklar umreye gitti

İslam Toplam Millî Görüş (IGMG) Hac Umre ve Eğitim Başkanlığı organizesiyle Almanya’nın Berlin, Stuttgart, Düsseldorf ve Hannover kentlerinden oluşturulan otizmli çocuklar ve ailelerinden oluşan 51 kişilik kafile umre ibadeti için kutsal topraklara gitti. Otizm kafilesine İslam Toplam Millî Görüş görevlileri refakat ediyor. Kafile yetkilisi Zehra Alver, ziyaretin Medine bölümünün bittiğini Mekke’de ibadetlerin mümkün mertebe tüm vazifeleri hareket alanlarına göre yerine getirildiğini bildirildi.

Ziyaret 10 gün sürecek

Program Mekke-Medine ziyaretleri ile toplam 10 gün süren ziyaretlerde İç ve dış gezilerle özel alanlara çocukları dokundurarak, tüm ziyaret yerleri en iyi şekilde anlamaları ve hissetmelerini sağlıyoruz.

"Allah'ın evini ziyareti bizden çok onlar hak ediyor "

İslam Toplam Millî Görüş (IGMG) Hac Umre başkanı Tahir Köksoy umre çalışması hakkında gazetemize şu bilgileri verdi.

“Avrupa’da ilk önce görme engelli kardeşlerimizi Umre için 2017 yılında kutsal topraklara taşıdık. Çok ilgi gördü. Şimdide ilk Otizm ve Down sendromlu çocuklarımızın umresi devam ediyor. İnşallah hizmetlerimizde engellilere yönelik çalışmalarımız artarak devam edecek. Biz bu kardeşlerimizi engelli olarak zaten görmüyoruz. Allah'ın evini ziyareti bizden çok onlar hak ediyorlar.” dedi.

Hizmette sınır çizgisi yok

Otizmli bir çocuk annesi “Evlatlarımız için hayalden de öte olan özel Umre ibadeti için kutsal mekanlardayız. Biz anne ve babalara manevi iklimde bu atmosferi teneffüs etmemize vesile oldunuz. Hizmette sınır çizgisi koymadan özel (otizmli) evlatlarımıza bu imkanı sundunuz. İGMG Hac birimine teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Ömür boyu unutamayacağımız hatıralarımız oldu. Yavrularımız nasıl mutlu oldu anlatmamız imkansız.” dedi.















