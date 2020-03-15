Hayat Kaçakçıları ihbar ediyorlar
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Kaçakçıları ihbar ediyorlar

İran sınırında koronavirüsün yayılmasından endişe eden köylüler kaçakçıları görür görmez jandarmaya ihbar etmeye başladı.Van’da İran ile sınırı olan Bakışık köyünün muhtarı Mehmet Yakan köy halkının virüse karşı duyarlı olduğunu belirterek, “Sınırdan kaçak olduğunda anında jandarmaya bildiriyoruz. Son dönemlerde hassasiyetimiz arttı. Geçen gün 20 Afganlı geçmeye çalışırken jandarmaya haber verdik” dedi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hayat tarzlarını da etkilemeye başladı. İran sınırında bulunan köylerde yaşayanlar da virüsün kendilerine bulaşması riski nedeniyle kaçakçılığa karşı daha duyarlı davranıyor.

Çin'in ardından koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerden birisi de İran oldu. Yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Türkiye, İran'da görülen koronavirüs vakaları nedeniyle sınır kapılarını geçici olarak kapatma kararı aldı. Türkiye, Avrupa'ya gitmeyi arzulayan çok sayıda farklı göçmen için bir geçiş ülkesi konumunda. İran sınırından Türkiye'ye başta Afganlar olmak üzere, İranlı ve Pakistanlılar kaçak yollarla giriş yapıyordu. Ancak koronavirüsün yayılması bu geçişleri azalttı.

DUYARLILIK ARTTI

İran ile sınırı olan Van'ın Saray ilçesi Bakışık ve Güzeldere köylerinin muhtarı Mehmet Yakan, İran'dan kaçak göçmenleri gördükleri an jandarmaya ihbar ettiklerini söyledi. Yakan, "Sınırdan kaçak geçiş olduğunda anında jandarmaya bildiriyoruz. Son dönemlerde bu hassasiyetimiz daha da arttı. Geçen gün 20 Afganlı geçmeye çalışırken jandarmaya haber verdik. Hemen sınırda yakaladı. Jandarma, virüs ihtimaline karşı bu kişilerle ilgili işlem yaptı" dedi.

  • Jandarmanın bu konuda köy halkını uyardığını dile getiren Yakan, "Özellikle insan kaçakçılığı yapanları uyardı. Köy halkı virüse karşı çok duyarlı, kaçak yolla gelen belki koronavirüsü vardır düşüncesi ile hemen jandarmaya ihbar ediyor. Gece bile olsa jandarmaya haber veriyoruz" ifadesini kullandı.

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