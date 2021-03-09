Hayat KADEMden ayrımcılığa hayır bildirgesi Şiddetin hiçbir türü kabul edilemez
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​KADEM’den ayrımcılığa hayır bildirgesi: Şiddetin hiçbir türü kabul edilemez

KADEM’den ayrımcılığa hayır bildirgesi: Şiddetin hiçbir türü kabul edilemez

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ‘Kadın Haklarına Dair İlkeler Bildirgesi’ni kamuoyuyla paylaştı. Bildirgede öne çıkan başlıklar şöyle: Kadın ve erkek yaradılış özü itibarıyla eşittir. Kadına karşı dayak, taciz, tecavüz gibi fiziksel şiddet türleri ile psikolojik şiddet kabul edilemez. İş hayatında kadınların, dini inanç ve dış görünüşleri nedeniyle ayrımcılığa uğraması kabul edilemez.

Haber Merkezi Yeni Şafak
KADEM Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, ‘Kadın Haklarına Dair İlkeler Bildirgesi’ni açıkladı.
KADEM Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, ‘Kadın Haklarına Dair İlkeler Bildirgesi’ni açıkladı.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen online programda, dernek tarafından hazırlanan "Kadın Haklarına Dair İlkeler Bildirgesi" kamuoyuna duyuruldu. Programda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, "KADEM olarak kadın haklarının belirlenmesi ve korunması noktasında insanlık tarihinin tüm erdemli yaklaşımlarını da içeren ve kendi kültür coğrafyamızın değerlerini yansıtan bir metin hazırladık. Her kelimesini hukukçular, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle tartışarak özenle oluşturduğumuz bu metin inanıyorum ki kadına dair olumsuz algıların değişmesine yardımcı olacaktır." dedi. Bildirgede, şu görüşlere yer verildi:

Bu millet sizi unutmayacak
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  • Kadının akıl, ruh ve beden bütünlüğü dokunulmazdır. Kadın ve erkek yaradılış özü itibarıyla eşittir. Bu çerçevede kadın ve erkek birbirlerine karşı sorumludur. Mesuliyet alanlarının farklı olması, eşitlik ilkesini etkilemez. Aile içinde görev paylaşımı, hakkaniyet zemininde gerçekleşmelidir. Kadının inanç, düşünce ve ifade özgürlüğü, eğitime erişimi ve mülkiyet edinme hakkı engellenemez. Kadın, kendisini toplumun dayattığı sosyal ve ekonomik kalıplaşmış rollerle tanımlamak zorunda bırakılamaz. Ekonomik getiri beklentisiyle çalışmaya zorlanamayacağı gibi çalışmadığı için de aşağılanamaz.

EV İÇİ ŞİDDET DE ASLA KABUL EDİLEMEZ

Kadının akıl, ruh ve beden bütünlüğü dokunulmazdır. Hiçbir telakki ve toplumsal uygulama, şiddeti meşru gösteremez. Dayak, taciz, tecavüz gibi fiziksel şiddet türleri ile tahkir etme, zayıf ve yetersiz görme, sürekli kontrol etme, küçük düşürme gibi psikolojik şiddet türleri kabul edilemez. Evin ve ailenin mahrem alan olması da kadına yönelik şiddete meşruiyet sağlamaz. Devlet, kadının inanç, düşünce ve ifade özgürlüğünü teminat altına almak ve bu hakları özgürce kullanabilmesi için gereken şartları sağlamakla yükümlüdür.

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SAĞLIKLI NESİLLER İÇİN TEDBİR ALINMALIDIR

  • Neslin ve nesebin korunması için aile ve evlilik kurumunun varlığı aile kurumunun sürekliliği ve sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi için tedbir alınmalı, hukuki ve sosyal altyapı oluşturularak, lüzumu halinde her türlü destek sağlanmalıdır. Kadınlar rızaları dışında ve çocuk yaşta evlenmeye zorlanamaz. Boşanmak istemesi durumunda kadının canı, malı ve velayet hakkı teminat altında olmalıdır. Üreme teknolojilerinin nesebin karışmasına yol açacak şekilde kontrolsüz kullanımı, kısırlaştırmaya yönelik keyfi uygulamalar ve cinsel yönelimler üzerinden yürütülen uluslararası toplum mühendisliği stratejileri, mücadele edilmesi gereken alanlardır.

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EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET BU HAKLARDANDIR

Eşit işe eşit ücret bu haklardandır. İş hayatında kadınların, dini inanç ve dış görünüşleri nedeniyle ayrımcılığa uğraması kabul edilemez. Kadınların, aile hukukundan doğan mali hakları ihlal edilemez, inanç ve örfe bağlı olarak ortak irade ile belirlenen mehir ve mirastan adil şekilde pay alabilmesi kadının ekonomik hakkıdır. Programın ardından bildirge, www.imzamiatarim.com internet adresinden imzaya açıldı.

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