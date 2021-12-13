KADES hayat kurtarmaya devam ediyor: 3 milyon kullanıcıya ulaştı

Dereye düşen kediyi Tuzla Belediyesi personeli kurtardı

Tuzla Evliya Çelebi Mahallesi'nden geçen Tuzla Deresi'nde yaşanan olay yürekleri ısıttı. Dereye düşen ve duvar arasındaki boşluğa sıkışan kedinin yardım çığlıklarına o sırada çevrede bulunan Tuzla Belediyesi Temizlik personeli Mahmut Teke yetişti. Uzun bir ikna çalışmasından sonra kurtarılan kedinin o anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.



Mehmet Teke, Tuzla'nın Evliya Çelebi Mahallesi'nde bulunan ve Şinasi Dural Caddesi'nden geçen dereden bir kedi sesi geldiğini fark etti. Derenin istinat duvarında oluşan yarık içerisinde sıkışmış kediyi kurtarmak için dereye inen Teke, kediyi sıkıştığı yerden uzun bir ikna çalışmalarından sonra ensesinden tutarak, dereye sarkıtılmış kovanın içine bıraktı.



Vatandaşlar tarafından yukarıya çekilen kedi kurtarılmanın sevinciyle koşarak gözlerden uzaklaştı. Daha sonra kurtardığı kediyle bir araya gelen Temizlik Personeli Mehmet Teke, “Şinasi Dural Caddesi'nden geçerken bir kalabalık gördüm. Ne olduğunu görmek için dereye inip baktım. Kedinin dereye düştüğünü gördüm. Ben de dereye inerek bir vatandaş olarak müdahale ettim' dedi. Temizlik personelinin kediyi kurtarma anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.



