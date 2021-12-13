Hayat KADES hayat kurtarmaya devam ediyor 3 milyon kullanıcıya ulaştı
AKTÜEL

KADES hayat kurtarmaya devam ediyor: 3 milyon kullanıcıya ulaştı

Akdeniz Parlamenterler Asamblesi tarafından ödüle layık görülen Kadın Acil Destek Uygulaması, bugüne kadar 2 milyon 954 bin 342 kişi tarafından cep telefonlarına indirilerek kullanılmaya başlandı. 260 bin 848 ihbar yapıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
KADES 3 milyon kullanıcıya ulaştı: 260 bin 848 ihbar yapıldı
Kades 3 milyon kullanıcıya ulaştı.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, bakanlığın aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 2018'de kullanıma sunduğu cep telefonu uygulaması KADES'i yükleyen kişi sayısı 2 milyon 954 bin 342'ye yükseldi.

Uygulama üzerinden bugüne kadar 260 bin 848 ihbar yapıldı.

KADES, Akdeniz Parlamenterler Asamblesince "Kovid-19 salgınında ulusal yardım hatları ve akıllı telefon uygulamalarıyla aile içi şiddetle mücadele" kapsamında ödüle layık görülmüştü. Ödül, İtalyan Parlamentosu'nda 18 Kasım'da düzenlenen törenle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya takdim edilmişti.

KADES’le hayatı kurtuldu
GÜNDEM
KADES’le hayatı kurtuldu

Yeni Şafak muhabiri KADES’i test etti: 4 dakikada yetiştiler
HAYAT
Yeni Şafak muhabiri KADES’i test etti: 4 dakikada yetiştiler

KADES çağrısı polisi harekete geçirdi: 'İmdat' butonuna yanlışlıkla basıldığı ortaya çıktı
GÜNDEM
KADES çağrısı polisi harekete geçirdi: 'İmdat' butonuna yanlışlıkla basıldığı ortaya çıktı
Gaziantep tekrar öne geçti

Gaziantep tekrar öne geçti

​Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep'e konuk oluyor.
Galatasaray 3 puana hasret

Galatasaray 3 puana hasret

​Sarı kırmızılılar ligde 5 maçtır galip gelemiyor.
Bakan Çavuşoğlu: Ermenistan ile normalleşme kapsamında karşılıklı temsilciler atayacağız

​Türkiye'nin 13 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı.

On yıllardır sürüyor

On yıllardır sürüyor

​Kore Savaşı'nın bitmesi için yeni bir adım atıldı.

Cezayı artırmayı öngören yasa teklifi TBMM'ye sunuldu.

Fenerbahçe'nin <br>rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin
rakibi belli oldu

Fenerbahçe Avrupa'nın yeni kupasında Çekya takımıyla oynayacak.

​Şampiyonlar Ligi kura çekimi yeniden gerçekleştirilecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.