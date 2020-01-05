Kadınların vapur macerası iki asırlık

Derse geç kalan öğrenciler, gün aydınlanmadan yola çıkan işçiler, ömrü iş ve ev arasında geçen beyaz yakalılar günümüz insanı için kendine yer bulabileceği bir alan açıyor. Bu alanda kaçan vapurlar, vaktinde kalkmayan otobüsler, adım adım ilerlenen köprüler, aylar önce bilet aranan uçaklar, metrobüs kuyrukları hayatımızı etkiliyor. Herkesin “kaçırmasaydım yetişirdim” dediği bir günü olmuştur. Özellikle megakent İstanbul, ulaşımın çileye döndüğü, psikolojiye iyi gelmeyen hatıralarla dolu. Ulaşım dendiğinde bugün bunlar akla gelirken varolan coğrafi konumunu iyi kullanıp kullanamadığı asırlar boyu tartışıldı İstanbul’un. Ticaretten siyasete, askeriyeden ekonomiye farklı açılardan birçok alanda etkisi olan ulaşım konusu, teknolojik gelişmelerle birlikte değişime girdi. Bugünkü sorunların yerinde eski sorunlar vardı. “Osmanlıda Ulaşımın Modernleşmesi” adlı çalışması Timaş Yayınları’ndan yeni çıkan Prof. Dr. Ali Akyıldız ile geçmişten günümüze ulaşımdaki değişim sürecini konuştuk. Kara ve denizyolu sayesinde Avrupa ile kurulan bağın, İstanbul’un var olan önemini daha da arttırdığına dikkat çeken Akyıldız, “İstanbul, Eski Dünya’nın ulaşım ağının neredeyse tam kalbinde yer alan bir şehir. Ancak demiryollarının inşası ve denizyolu ulaşımının gelişmesi neticesinde Anadolu’nun ve Rumeli’nin kıyıları ve dahilinin İstanbul’la doğrudan irtibatı sağlanır. İmparatorluk toprakları askerî, idarî ve malî açılardan İstanbul’a entegre edilir. Daha açık bir ifade ile Osmanlı Devleti modern merkezî bir devlete evrilme sürecine girer” diyor.

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Prof. Dr. Ali Akyıldız

MAHALLİ TİCARETTEN PAZAR ÜRETİMİNE

Sanayi devrimiyle birlikte değişen ulaşım koşullarının büyük sonuçlar doğurduğuna işaret eden Akyıldız, “Ulaşımın, ticaretin geliştirilmesi ve insanlığın sosyo-ekonomik refahının yükseltilmesi açılarından sanayi devrimi gerçek bir devrimdir” diyerek şöyle devam ediyor: “Yüzyıllardır uygulanagelen ulaşım teknikleri kıyas kabul etmez derecede iyileştirildiği için o döneme kadar mahallî tüketimle sınırlı olan ticaret ve tarımsal üretim artık pazarlar için yapılmaya başlanır. Demiryolları, o dönemlere kadar uluslararası pazarların etkisinden âzade olan karaların iç kesimlerini de bu pazarlara eklemler. Deniz ve demiryolları sayesinde yeni alanlar tarıma açıldığı gibi, tarımsal üretim de iç ve dış pazarlara arz edilir. Batı Avrupa’da ortaya çıkmış olan bu genel gelişmelerden Osmanlı ülkesi de nasibini alır. Ancak, özellikle demiryolu yatırımları büyük ölçüde Avrupalı sermayedarların girişimleri sayesinde vücut bulur.”

YABANCI ŞİRKETLER AYAKBAĞINA DÖNÜŞTÜ

Ulaşım hakimiyetinin siyasi boyutları da olduğunu tahmin edebiliriz. Osmanlı o dönemde deniz ve demiryolunu kısıtlı imkânlarla kullanabiliyordu. Deniz ulaşımının haberleşme ve ticaretin iyileşmesinde etkili olduğunu vurgulayan araştırmacı yazar, devletin mecburen yabancı yatırımcının projelerine destek verdiğini söylüyor. Kapütilasyonların da etkisini hatırlatan Akyıldız, “Bununla birlikte klasik dönemden beri diğer ülkelerin vatandaşlarına tanınan kapitülasyonları bahane eden ve devletten izin almaksızın özellikle İstanbul’da vapurla yolcu ve eşya taşımaya başlayan bazı yabancılar, kapitülasyonların kendilerine bu hakkı verdiğini iddia eder. 1850 yılında Şirket-i Hayriye’nin kurulmasıyla birlikte yabancıların yarattığı bu fiilî durum devletlerarası bir soruna dönüşür. Çünkü Haliç dışında kalan İstanbul ve Boğaziçi’ndeki iskeleler arasında vapurla yolcu taşıma imtiyazı verilen Şirket-i Hayriye’ye rağmen yabancıların yolcu ve eşya taşımayı sürdürmesi, şirketin taşıma tekelinin delinmesi anlamına gelmekteydi. Bu olayda olduğu gibi, Osmanlı Devleti’nin kendi karasularında imtiyaz verebilmesi için yabancıları ikna etmek zorunda kalması, kapitülasyonların zaman içerisinde modernleşmeci kadroların önünde nasıl bir ayak bağına dönüştüğüne işaret eder. Devlet, iktisadî gelişimi önündeki bu büyük kamburdan ancak Lozan Antlaşması ile kurtulabilmiştir” ifadelerini kullanıyor.

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Ulaşım zaman algısını etkiledi

Osmanlı’da ulaşımın modernleşme sürecinde en çok kullanılan ulaşım türünün kara ve denizyolu olduğunu vurgulayan Prof. Akyıldız, bu alandaki faaliyetlerin sanayi devrimine kadar yüzyıllar boyunca geleneksel yöntemlerle sürdürüldüğünü söylüyor. Akyıldız, şöyle devam ediyor: “Sanayi devrimi sonrasında buhar gücüyle çalışan gemilerin ve demiryollarının devreye girmesiyle birlikte toplumların zaman kavramı ve mekân algısı ciddi bir dönüşüme uğrar. Bu yeni ulaşım araçlarından demiryollarının maliyeti yüksek, inşası zor ve zaman alıcıdır. Vapurun yanaşabileceği limanlara ihtiyaç duyan denizyolları ise daha erken ve hızlı bir biçimde modernize edilir. Nitekim İngiltere’den satın alınan ilk vapur 1828’den itibaren Osmanlı sularında seyrüsefere başlamasına rağmen, trenlerin devreye girebilmesi için 1860’lı yılları beklemek gerekecekti. Demiryolları sayesinde daha önce ilkel karayollarıyla çok zayıf bağlantıları olan iç kesimle güçlü bir irtibat sağlanırken, vapurlar, öteden beri geleneksel usulle yapılan taşımacılığın hacmini büyüterek ve maliyetini düşürerek deniz taşımacılığını geliştirir.”

Vapur kadına yasaktı

Prof. Dr. Ali Akyıldız, kadınların vapura binme haklarını 1850 yılında edindiğini söylüyor. Tartışmaların sosyal modernleşme ile ilgili olduğunu belirten Akyıldız, şunları anlatıyor: “O dönemin İstanbul’unda rahatça yanaşabilecekleri iskeleler olmadığı için vapurlar açıkta durur, yolcular kıyıdan kayıklarla vapurlara taşınır, inerken de aynı işlem uygulanırdı. Çoğu kere yanında çocuğuyla yolculuk yapan kadınların bu şekilde vapurlara binip inmeleri hayli meşakkatli olmanın yanı sıra bir yönüyle de istismara açıktı. Diğer ve esas boyut ise İstanbul halkı için henüz yeni bir nakliye aracı olan vapurlarda kadın ve erkek yolcular açısından mahremiyeti sağlayacak ayrı salonların olmamasıdır. Zamanla zor oyunu bozar ve toplumun yarısını deniz ulaşımının dışında bırakmak uygulanabilir olmadığı için bekleme ve oturma salonlarının yaptırılması kaydıyla yasak 1850’de kaldırılır. Ancak, Anadolu yakasına yolcu taşıyan vapurların sadece sabah seferine kadınların binebilmesi ve Rumeli yakası için böyle bir sınırlamanın söz konusu olmaması kararlaştırıldı.”

Galata havayı değiştirdi