Kahve Dünyası ve Burger King hakkında utanç verici iddia: Başörtülüye iş yok Avrupa'da ardı ardına başörtüsü ile ilgili skandal kararlara imza atılırken, Türkiye de bugün bir skandala şahit oldu. Başörtülü bir kadının sosyal medyada yankı bulan paylaşımı, ülkemizde de İslamofobik eylemlerin sürdüğü gerçeğini tekrar gözler önüne serdi. İddiaya göre Burger King ve Kahve Dünyası'na iş görüşmesine giden kadın, tesettürü dolayısıyla kabul edilmedi ve kendisine başını açıp açamayacağı soruldu.

Haber Merkezi 06 Temmuz 2021, 03:12 Son Güncelleme: 06 Temmuz 2021, 03:54 Yeni Şafak