Hayat Kahve Dünyası ve Burger King hakkında utanç verici iddia Başörtülüye iş yok
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Kahve Dünyası ve Burger King hakkında utanç verici iddia: Başörtülüye iş yok

Avrupa'da ardı ardına başörtüsü ile ilgili skandal kararlara imza atılırken, Türkiye de bugün bir skandala şahit oldu. Başörtülü bir kadının sosyal medyada yankı bulan paylaşımı, ülkemizde de İslamofobik eylemlerin sürdüğü gerçeğini tekrar gözler önüne serdi. İddiaya göre Burger King ve Kahve Dünyası'na iş görüşmesine giden kadın, tesettürü dolayısıyla kabul edilmedi ve kendisine başını açıp açamayacağı soruldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kahve Dünyası ve Burger King hakkında utanç verici iddia: Başörtülüye iş yok
Fotoğraf: Arşiv

Fransa, Danimarka, Almanya, Hollanda... Son zamanlarda İslamofobik eylemleriyle gündeme gelen Avrupa ülkelerinden sadece birkaçı. Dünyanın birçok yerinde bu ülkelerin aldığı akılalmaz kararlar protesto edilirken ülkemizde de bu zihniyetin hala diri olduğuna şahit oluyoruz.

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Başını açıp açamayacağını sordular

  • Sosyal medyada paylaşım yapan başörtülü bir kadın, Burger King ve Kahve Dünyası ile gerçekleştirdiği iş görüşmelerine dair skandal iddialarda bulundu. İddiaya göre Ümraniye'de bulunan Canpark AVM'deki Kahve Dünyası şubesi, başörtülü kadına başını açıp açamayacağını sordu. Öte yandan Üsküdar'da bulunan Burger King şubesi ise kadının başörtüsü taksa bile üzerine uzun bir şey giyemeyeceğini söyledi.

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Utanç verici bu iddiaların yer aldığı paylaşımlar sosyal medyada büyük destek görürken, her iki mağazadan da olaya dair resmi bir açıklama yapılmadı.

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