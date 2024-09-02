Kalbi gönlü Filistin’deydi

Mehmet Akif Ersoy’un kaleme aldığı ve orijinalinin yakıldığı bilinen Kur’an-ı Kerim Meali’nin yeni bir nüshası “Akif’ten Emanetler” ismiyle Yapı Kredi Yayınları’ndan çıktı. Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu’nun babasının eşyalarının arasından çıkan bu nüshayla, diğer iki nüsha arasındaki farkı, mealleri yayına hazırlayanlarla konuştuk. Birtakım düzeltmeler haricinde bir fark olmadığını söylediler ve her bir nüshanın hikâyesini anlattılar.