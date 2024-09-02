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Hayat

Kalbi gönlü Filistin’deydi

04:00 - 2/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 01:48 - 2/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Ressam ve illüstratör Büşra Yurtseven, geçtiğimiz gün vefat etti. Atölyesinde merdivenlerden düşerek yaşamını yitiren Yurtseven’nin cenazesi, cumartesi günü ikindi namazının ardından Beykoz Ahmet Hamdi Akseki Camii’nden kaldırıldı. 43 yaşında ölen ressam, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü’nden mezun olmuştu. Grafik tasarımı, illüstratör ve art direktör olan Yurtseven’in, yerli ve yabancı sanatçıların Bursa’yı anlattığı “2. Zaman Sergisi”nde eserleri yer aldı. Arkadaşlarının “Kalbi, gönlü Filistin’deydi” diyerek bahsettiği ressam Büşra Yurtseven, Filistin’le ilgili çizdiği illüstrasyonu “Nehirden denize, Filistin özgür olacak” ifadeleriyle paylaşmıştı.




#Filistin
#Aktüel
#Hayat
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