Kalbine aklına ve nefsine söz söyleyebilmek

Yazar ve şair Abdullah Gülcemal’i daha çok vezîc, kısa ve etkili dörtlüklerinden tanıyoruz. Sözü ustaca kullanmasından ve ‘‘efrâdını câmi ağyârını mâni’’ tarzında kelimelerle, kısa ifadelerle çok şey anlatmada mâhir olması ile biliyoruz. Altınoluk Dergisi’nin arşivini karıştırdığımızda veya şöyle bir Abdullah Gülcemal araması yaptığımızda bu tarz dörtlükler ile sık karşılaşabiliriz. Şiirin gücünü ve sözün efsununu hissedebilirisiniz onun mısralarını okuduğunuzda. Şiirindeki güçlü ifade biçimini son birkaç yılda kaleme aldığı üç kitabında da görüyoruz. Daha doğru ifade ile hissediyoruz. Nesir tarzı yazılarda şiir tadını muhafaza etmek her ehl-i kalemin başaracağı bir iş değildir. Bunun en iyi örneği Necip Fazıl Kısakürek’tir. Hem şiirde mâhir, hem de nesirde üstad. Cemil Meriç te nesirde zirvedir. Kısa ve öz kelimelerle çok şey ifade edebilen, nadir yazarlardandır her iki kıymetli mütefekkirimiz.

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İnsan hayatının anlam kazanmasını belli şartlara bağlayan ve kitaplarına da bu manada isimler veren Abdullah Gülcemal, insanın fiziki varlığından ziyâde mânevî varlığına hitap eden konuları ele almıştır. İnsanın rûhi tekâmülünü gerçekleştirmek için bir iç yolculuğa çıkması gerektiği, kalbini, aklını ve nefsini her türlü marâzî durumlardan temizlemesi gerektiğini satır aralarında ifade etmiştir. Üç kitabın tertibi, konu sıralaması, ele alınan konuların işleniş biçimi birbirine çok benziyor. Ancak her üç kitap bir bütünü tamamlamak için ayrı ayrı düşünülmüş ve muhtevası da ona göre tasarlanmış müstakil çalışmalar olarak karşımıza çıkıyor.

MANEVİ YOLCULUKTAKİ ENGELLER

İnsanın manevi yolculukta her daim önüne çıkabilecek en büyük engeller, benlik iddiası, nefsin ihtirasları ve kalbin fesadı gibi konulara dikkat çekerek adeta bir nasihatçi gibi her satırda okuyucuyu sarsan, düşündüren yer yer tedirgin eden ifadelerle dikkat çekiyor. Mesela Aklına Bir Söz Söyle kitabının ilk satırlarında Yüce Allah’ın ayetlerinde akıl sahiplerini merkeze alan hitaplarını sıraladıktan sonra adeta yüksek bir sesle hitap edercesine; ‘Aklına bir söz söyle!’ diye başlayarak şöyle devam ediyor: Kâinatın Efendisi aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki: “Akıllı, nefsini kontrol altına alıp ölümünden sonraki ebedi hayat için hazırlanan kimsedir.”

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Aklına bir söz söyle! Akıllı olsun da, akılcı olmasın. Önce aklını başına, sonra da başını iki elinin arasına alıp derin derin düşünsün! Ben kimim? Yaratılış gayem nedir? Yerim neresidir? Nereden geldim? Nereye gideceğim?

Aklına bir söz söyle! Bir gün aklı ve vicdanı ona bir şeyler diyecek olursa, vicdanını çok dikkatli dinlesin!

Aklına bir söz söyle!

“Kızıl kına ak ellerde,

Sürmede kaşta güzeldir.

Hakk’ın kelâmı dillerde,

Akılsa başta güzeldir.”

Mâdem akıl başta güzeldir, dikkat etsin! Kendini ayağa düşürüp de rezil etmesin. Ayağa düşen akla, her gelen bir tekme vurur.

Aklına bir söz söyle! Aklıyla mağrur olmasın. Aklıyla mağrur olan, gönlünü virâneye çevirir. Virâne olan gönülde ise bülbüller şakımaz, baykuşlar öter

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Kitabı elinize aldığınız zaman bir kuş tüyü gibi hafif bir o kadar da hızlı okunacak kitap hissi veriyor. Konu başlıkları ile dikkatimizi çektiği gibi tasarım olarak metin içinde farklı kutular içine yerleştirilmiş spotlar ayrı bir okuma kolaylığı sağlıyor. Mesajı daha güçlü veriyor.

Tasavvuf’un en mühim konuları olan kalp ve nefis terbiyesi ve tabii ki aklın ehemmiyeti sıradışı bir üslupla ve herkesin kolayca anlayabileceği bir şekilde kaleme alınmış.

Ne diyelim! Abdullah Gülcemal, kalbinden ve aklından geçenleri irfan süzgecinden geçirmiş ve muhataplarının akıl ve kalp süzgeçlerine emanet etmiş.

İyi okumalar.