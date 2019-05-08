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Hayat Kale Tiyatro Kulübü Asma Kilit bir kez daha KAÇUV için sahne aldı
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KÜLTÜR SANAT

Kale Tiyatro Kulübü Asma Kilit bir kez daha KAÇUV için sahne aldı

Kale Tiyatro Kulübü Asma Kilit, ‘Bir Yaz Gecesi Rüyası’nı Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) yararına sahneledi. Shakespeare tarafından kaleme alınan ‘Bir Yaz Gecesi Rüyası’ndan elde edilen gelirin tamamıyla KAÇUV projeleri desteklenecek. Geniş bir davetli kitlesinin katılım gösterdiği oyunda sahneye çıkan Kale Endüstri Holding çalışanları, perdenin kapanmasıyla birlikte izleyiciler tarafından alkış yağmuruna tutuldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Oyunda sahneye çıkan Kale Endüstri Holding çalışanları.
Oyunda sahneye çıkan Kale Endüstri Holding çalışanları.

Kale Endüstri Holding İnsan Kaynakları Departmanı öncülüğünde tiyatroya gönül veren 15 çalışan ile kurulan Kale Tiyatro Kulübü Asma Kilit, son oyunu ‘Bir Yaz Gecesi Rüyası’ ile Ses 1885 Tiyatrosu sahnesinde izleyici ile yeniden buluştu. Shakespeare tarafından kaleme alınan oyunun yönetmenliğini Tiyatro İkinci Kat’ın kurucusu, yönetmen ve oyuncu Eyüp Emre Uçaray üstlendi. Aşk ve rüyalar üzerine yazılmış en muhteşem komedilerden biri olarak gösterilen oyun, salondaki tiyatro severlerin büyük beğenisini kazandı.

Oyuna Kale Endüstri Holding Yöneticilerinin yanı sıra KAÇUV İktisadi İşletme Koordinatörü Selin Topçuoğlu da katıldı.

“Çocuklarımıza karşı sorumluyuz”

Gecede konuşan Kale Endüstri Holding İK Direktörü Emin Çay, Türkiye’nin köklü markalarından biri olarak geleceğimiz olan çocuklarımıza karşı bir sorumlulukları olduğuna inandıklarını belirterek, “Bu inançla, üç yıldır tiyatro kulübümüzün sahnelediği oyunların tüm gelirini KAÇUV’a bağışlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Çocuklarımızın hayatına bir nebze de olsa katkı sağlama düşüncesi, bizleri daha da motive ediyor. Amacımız bu desteğin sürdürülebilir olmasını sağlamak adına daha çok oyun sergilemek” dedi.

KAÇUV İktisadi İşletme Koordinatörü Selin Topçuoğlu ise dernek olarak amaçlarının çocukluk çağı kanser hastalığı ile mücadele etmek olduğunu ve bu yolda kendilerine gönüllü destek veren şirketlerin, tedavi gören çocuklara ve ailelerine umut olduğunu söyledi. Topçuoğlu, oyunun sonunda desteklerinden dolayı Kale Endüstri Holding çalışanlarına teşekkür ederek, tüm oyunculara teşekkür sertifikası verdi.

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Gelirin tamamı KAÇUV projelerinde kullanılacak

Tiyatroya gönül veren Kale Endüstri Holding çalışanları tarafından sahnelenecek ‘Bir Yaz Gecesi Rüyası’nın bilet satışlarından elde edilen gelirin tamamı KAÇUV projeleri için kullanılacak. Daha önce Turgut Özakman’ın eseri ‘Fehim Paşa Konağı’nı ve Yılmaz Erdoğan’ın eseri Otogargara’yı başarıyla sahneye taşıyan Kale Tiyatro Kulübü Asma Kilit, geçtiğimiz yıllarda da ekonomik zorluklar nedeniyle tedavileri aksama riski taşıyan çocuklara uygun tedavi ortamı yaratmak ve kanserle mücadelede psikolojik destek sağlamak amacıyla kurulan KAÇUV yararına sahneye çıkmıştı.

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