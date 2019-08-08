Hayat Kamyonetin kasasını ahşap ev monte etti yaylaları geziyor
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Kamyonetin kasasını ahşap ev monte etti yaylaları geziyor

Giresun’un Dereli ilçesinde yaylada ev yapmak isteyen, ancak yapılaşma yasağına takılan Kenan Bayraktar (44), ilginç bir yönteme başvurdu. Bayraktar, inşa ettiği 15 metrekarelik ahşap evi kamyonetin kasasına monte ederek yaylaları dolaşıp, çay satmaya başladı.

Haber Merkezi DHA
Kenan Bayraktar, kamyonetin kasasına 15 metrekarelik ahşap ev inşa etti.
Kenan Bayraktar, kamyonetin kasasına 15 metrekarelik ahşap ev inşa etti.

Dereli ilçesinde yaşayan Kenan Bayraktar, yaylalarda sıkı denetim nedeniyle ev yapamayınca ilginç bir yönteme başvurdu.

Belediyenin yıkım ekiplerinden kaçırmak için gecekondusunu tekerlekli olarak inşa eden vatandaşın hikayesinin anlatıldığı Kemal Sunal’ın ‘Gülen Adam’ filminden esinlenen Bayraktar, inşa ettiği 15 metrekarelik ahşap evi kamyonetinin kasasına monte etti. Kamyonetle yaylaları dolaşan Bayraktar, çay evine dönüştürdüğü yapıda çay satarak kazanç elde ediyor. Bayraktar'ın Kulakkaya yaylasına götürdüğü yaklaşık 15 bin liraya mal olan ev, ilgi gördü.

Kenan Bayraktar, ahşap eviyle hem geziyor hem de çay satıyor.

Tüm yaylalar onun oldu

Yaylada bir ev hayali kurduğunu, ancak buna izin çıkmadığını anlatan Kenan Bayraktar, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Yaylada ev yapamıyordum. Şimdi tüm yaylalar benim oldu. Hem geziyorum, hem çay satıyorum. Yayla yayla gezmeyi düşünüyorum. Görenlerin çok ilgisini çekiyor, olumlu tepkiler alıyorum. Bu ilgi benim de hoşuma gidiyor. Olumlu tepkiler alıyorum. Genelde 'Kemal Sunal filmini çok mu izledin?' diye soran var. Kemal Sunal filminde vardı böyle şey. Ben de ondan esinlendim. Bunun yapımı yaklaşık 15 bin liraya mal oldu. Yaylalara beton bina yapmak tamamen yasak. Ben de arabanın üzerine bunu yaparak çözüm buldum."

Kenan Bayraktar

Eve ilgi gösteriyorlar

Kamyonet evle yayla yayla gezmeyi düşündüğünü de belirten Kenan Bayraktar, evi gören herkesin cep telefonuyla fotoğrafını çektiğini ve sosyal medyada paylaştığını ifade etti.

Yaylacılardan Cemil Öner, "Arkadaşımıza teşekkür ediyoruz, ellerine sağlık, çok güzel yapmışlar. Kamyonetle istediği yere gider, buraya renk kattı. Kulakkaya yaylasında kalmasını istiyoruz. Her hafta sonu turlar geliyor buraya, eve ilgi gösteriyorlar, biz de memnunuz" diye konuştu.

Ahşap evi gören vatandaşlar mest oluyor.

Ahşap içinde güzel bir ev

Zeki Tatar ise, "Kemal Sunal'ın filmlerinde gördüğümüzü burada doğayla iç içe görüyoruz. Bu kadar beton içinde seyyardan ahşap içinde böyle ev görmek güzel. Özellikle fotoğraflarını çektim, Fransa'da ve Almanya'da arkadaşlarıma gönderdim. Sırf bu arabayı görmek için buraya yaylaya geldim, çokta hoşuma gitti" şeklinde konuştu.

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