Anlamlı Regaip kandili mesajları

İslam alemi tarafından büyük bir heyecanla beklenen 3 ayların başlangıcı ile birlikte gelen Regaip kandilinin anlam ve önemini belirten kandil mesajları da aratılmaya başlandı. Regaip kandili mesajları arasından en anlamlı, kısa ve güzel mesajları bu haberimizden seçip sevdiklerinize gönderebilirsiniz.

Müslümanlar için büyük önem taşıyan kandil gecelerinden biri olan Regaip kandili gecesinde ibadetlerini ve dualarını edecek inananlar için kandil gecesi mesajları da paylaşılmaya başlandı. Üç aylar içinde yer alan Regaip kandilinde eller semaya yükselecek ve dualar edilecek. Gece boyunca ibadetler gerçekleştirilecek ve bu anlamlı günün her dakikası faydalı bir şekilde geçirilmeye çalışılacak. Regaip kandili için anlamlı, güzel ve kısa mesajlar arayanlar için en yeni 18 Şubat Regaip kandili mesajları ilgi çekiyor.

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En Yeni Regaip Kandili Mesajları

Günler bize dostların güzelliği ile, geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Regaip kandiliniz mübarek olsun.

Mübarek Regaip kandilinde yaptığınız tüm duaları Allah kabul etsin. Hayırlı kandiller!

Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak gibi yağdığı, böyle bir gecede düşen damlaların sizi sırılsıklam etmesi dileğiyle Regaip kandiliniz mübarek olsun, inşallah.

Gül bahçesine girenler, gül olmasa da gül gibi kokarlar. Kainatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun bu gece kandiliniz mübarek olsun.

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18 Şubat 2021 Regaip Kandili Mesajları

Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Regaip kandilin mübarek olsun.

Regaip Kandil'in mübarek olsun. ALLAH seni sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.

Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin. Öyle içten öyle samimi ol ki gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz Mübarek Olsun.

Mübarek aylara selam olsun. Selam olsun Ey Regaib. Tüm dularınızın kabul olması dileğiyle, hayırlı kandiller.

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Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.

Kısa ve Güzel Regaip Kandili Mesajları

Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur.

Regaip kelimesi bolluk, bereket, fazilet anlamına gelir. Bu gece Allah'ın lütuflarının bol bol verildiği bir gecedir ve üç ayların ilk kandil gecesidir. Hayırlı olsun..

İlahi Esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Regaip Kandilinizi kutlarım.

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Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, dualarınız kabul olsun, kandiliniz kutlu olsun.

En Anlamlı Regaip Kandili Mesajları

Kim canı gönülden iman eder, kalbini her türlü günah, nifak ve bozgunculuktan temiz tutar, dili ile doğru ve tatlı konuşur, endişeye düşmeden haline razı olur, doğru ve güzel huylu olursa gerçekten mutluluğa erer.

Yüce Allah mübarek Regaip kandili hürmetine hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini nasip ve müesser eylesin. Hayırlı Kandiller…

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Allah'ım! Bizleri Regaip'le Sana rağbet eden, Miraç ile yücelen, Berat ile kurtuluşa eren, Kadrini idrak ederek Ramazan'ın sonunda cenneti hak eden kullarından eyle! Kandiliniz mübarek olsun.