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Kandil mesajları! En güzel, anlamlı, resimli Mevlid Kandili mesajları 2020

2020 Mevlid Kandili mesajları

Mevlid Kandili yarın gece idrak edilecek. Mevlid Kandili mesajlarını sizler için hazırladık. Mevlid Kandili alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed'in (sas) dünyaya gelişinin yıldönümüdür. Bu özel gecede sevdiklerinize en güzel kandil mesajları göndererek onlardan dua isteyebilirsiniz. İşte sevdiklerinize gönderebileceğiniz resimli, anlamlı Mevlid Kandili mesajları.

Haber Merkezi Diğer
Resimli kandil mesajları
Resimli kandil mesajları

Mevlid Kandili yarın idrak edilecek. Mevlid Kandili'nin idrak edilmesine az bir zaman kala kandil mesajları ve sözleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Haberimizde vatandaşların birbirlerine attıkları en güzel, resimli kandil mesajlarını bulabilirsiniz. İşte SMS olarak gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter, sosyal medyada paylaşabileceğiniz en güzel Kandil mesajları...

2020 Mevlid Kandili mesajları

Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.

Resimli kandil mesajları

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

Resimli kandil mesajları

Kandil gecelerine ait özel bir namaz veya ibadet şekli var mıdır? Mübarek geceleri nasıl değerlendirmek gerekir?
HAYAT
Kandil gecelerine ait özel bir namaz veya ibadet şekli var mıdır? Mübarek geceleri nasıl değerlendirmek gerekir?

Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i (sas) hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice kandiller.

Resimli Mevlid Kandili mesajları

Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.

Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.

Resimli Mevlid Kandili mesajları

Kalpler vardır, sevgiyi yaşatmak için, İnsanlar vardır, dostluğu paylaşmak için, Mübarek günler vardır, beraberce kutlamak için.

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.

Resimli kandil mesajları

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, dualarınız kabul olsun, Mevlid Kandilin Mübarek Olsun…

2020 Mevlid Kandili ne zaman?
HAYAT
2020 Mevlid Kandili ne zaman?

Mevlid Kandili

Kandiller; ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevî feyziyle de daralan gönüllerimizi aydınlatan, zihinlerimizi berraklaştıran gecelerdir.

Kandiller; öze dönüşün, Yüce Yaratanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın, geçici olanla kalıcı olanı fark etmenin, kalp gözümüzü açıp gönül dünyamızı temizlemenin fırsatı olan, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkânlarını sunan kutlu zaman dilimleridir.

İşte Mevlid Kandili de insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.

Mevlid Kandili bütün insanlığa sevgi, rahmet, huzur ve barış getirsin. Sevgili Peygamberimizi daha iyi tanımamıza vesile olsun.

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