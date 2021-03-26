Hayat Kanseri yenince hayata yeniden başladı İŞKUR ile kendi işini kurdu
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Kanseri yenince hayata yeniden başladı: İŞKUR ile kendi işini kurdu

Kanseri yenince hayata yeniden başladı: İŞKUR ile kendi işini kurdu

Gaziantep'te yaşayan 45 yaşındaki Mehmet Ali Şafak, 2010 yılında yakalandığı kanser hastalığını yendi. Ayakkabıcılık mesleğini bilen Şafak, İŞKUR'a başvuraran Engelli Hibe Desteği aldı. Tekrar mesleğini icra eden Şafak, şimdi işletmesinde 4 kişiyi de istihdam ediyor.

Haber Merkezi İHA
Kanseri yenince hayata yeniden başladı: İŞKUR ile kendi işini kurdu
Mehmet Ali Şafak

İŞKUR aracılığıyla engelli vatandaşların istihdamından kendi işlerini kurması için sağladığı hibe desteğine kadar birçok farklı alanda hayallerini gerçekleştirmesini destekleyen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziantep’te yaşayan 45 yaşındaki Mehmet Ali Şafak’ın 2010 yılında yakalandığı kanser hastalığını yenmesinin ardından, İŞKUR’dan aldığı Engelli Hibe Desteği ile hayata tekrardan tutunmasını sağladı.

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TÜM TÜRKİYE'YE SATIŞ GERÇEKLEŞTİRİYOR

Şafak, küçük yaşlardan itibaren ayakkabıcılık sektöründe çalıştığını belirterek, “Kanser teşhisi konulduktan sonra 5-6 yıl boyunca hastanede vakit geçirmek zorunda kaldım. İyileştikten sonra ise İŞKUR’un Engelli Hibe Desteği olduğunu öğrendim ve başvurdum. Aldığım hibe desteği sonrasında kendi işimi kurdum. Yanımda da şu an 4 kişiyi istihdam ediyorum. Sipariş üzerine üretimi gerçekleştiriyoruz ve tüm Türkiye’ye satıyoruz” ifadelerini kullandı.

Hastalığı sırasında mücadeleden vazgeçmediğinin altını çizen Şafak, “Kanser hastalığı mücadele gerektiren bir hastalık. İnsan ‘kanser oldum’ diye mücadeleyi bırakmamalı. 2 yıl kemoterapi gördüm yine de mücadeleyi bırakmadım. Zaten bıraktığın an hastalığa yenilmiş olursun. İnsanın istediği zaman yapamayacağı iş yok. Yeter ki istesin. İşte o zaman başarılı olursun. Unutmamamız gereken bir şey varsa o da hayallerin engelsiz olduğudur” açıklamalarında bulundu.

Amerika’dan getirttiği mavi yumurtalar hayatını değiştirdi: Tanesini 50 liradan satmasına rağmen talebe yetişemiyor
FOTOĞRAF 6
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Manisa'da 'altın yumurtlayan' tavuk sözü gerçek oldu. Şehzadeler ilçesi Sancaklı İğdecik Mahallesinde yaşayan İsa Deveci, 4 yıl önce hobi olarak tavuk beslemeye başladı.
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Bir arkadaşının aracılığı ile Amerika'dan mavi yumurta yumurtlayan 40 adet Araucanas cinsi tavuk yumurtası getirten Deveci, bu yumurtalardan kuluçka yöntemiyle tavuk ve horoz yetiştirdi.
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60'a yakın tavuğa sahip olan Deveci, evinin bahçesinde kurduğu kümeste ayda bin adet mavi renkte yumurta elde etti.
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Birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen mavi yumurtaların tanesini yurt içinde 50 liradan, yurt dışına ise 10 dolardan satan Deveci, gelen taleplere yetişemediğini söyledi.
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Deveci, Tavuk yetiştirmeye hobi olarak başladım. Daha önce sadece ailem için yumurta yetiştiriyordum. Tavuk ve yumurta işinin içine girdikçe yeni şeyler keşfettim. Bir arkadaşımın aracılığıyla Amerika'dan mavi yumurta yumurtlayan Araucanas cinsi tavuk yumurtası getirttim. Getirdiğim yumurtalardan kuluçka yöntemiyle civciv üretmeye başladım. Amerikan ırkı tavuklarım mavi yumurta yumurtluyor. Sağlık yönünden birçok faydası bulunan mavi yumurtalara bir anda talep patlaması yaşandı. Türkiye'de tanesini 50 liradan, dış ülkelere 10 dolardan veriyorum. Bu işe başlayalı yaklaşık 4 sene oldu. Şu an 60'a yakın tavuğum var. Kümesimin kapasitesi sınırlı olduğu için çevremdeki birçok kişiye de satış yaparak, ön ayak oldum. Ayda bine yakın yumurta elde ediyorum. Çiftlik kurma aşamasındayım. Tüm Türkiye'ye bunu yaymayı düşünüyorum” diye konuştu.
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Amerika’dan getirttiği mavi yumurtalar hayatını değiştirdi: Tanesini 50 liradan satmasına rağmen talebe yetişemiyor
Manisa'da, evinin bahçesinde mavi yumurta yumurtlayan Amerikan ırkı Araucanas tavuklarından yetiştiren İsa Deveci (30), tanesini 50 liradan sattığı yumurtalar için gelen talebe yetişemiyor. Ayda bin adet yumurta üreten Deveci, kapasitesini arttırmak için modern bir çiftlik kurma çalışmalarına başladı.


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