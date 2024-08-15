Kapatın gitsin instagram’ı

İrfan Saim





Sevgili karilerim

Yıllardır yaz aylarını sırada okunmayı bekleyen kitaplara ayırmışımdır. Yıl içinde yeni çıkan kitaplardan aldıklarımı, yazarlarının bizzat imzalayıp gönderdiklerini, sahaflarda dolaşırken almamazlık edemediğim ve emekli maaşımın hatırı sayılır bir miktarını bıraktıklarımı hep yaz aylarının asude ikindilerinde keyifle okurum. Geçtiğimiz günlerde yine bir ikindi sonrası okunmayı bekleyen kitaplardan birini eritirken kapı çaldı. Kimdir bu saatte, diyerek kapıya seğirttim. Devlet büyüklerimizden birini kapıda görünce biraz şaşırdım doğrusu. “İrfan Bey, rahatsız ediyorum ama biraz vaktiniz varsa konuşabilir miyiz?” deyince içeri buyur ettim.

Her daim hazırdaki çayımdan birer bardak doldurup geldim. “İrfan Bey, gördünüz mü Instagram’ın yaptığını?” dedi. “Instagram dahil bilumum sosyal medya denilen şeyleri kullanmıyorum.” dedim. “Ne yapmış ki?” Şaşırdı. “Nasıl kullanmıyorsunuz?” dedi. “Adınıza açılmış bir instagram hesabı var oysaki!” Bu sefer şaşırma sırası bendeydi. Cebinden telefonu çıkarıp Instagram’a girdi. Arama bölümüne İrfan Saim yazdı. Çıkan profili tıkladı. “Bakın, hesap bu. Yenişafak Kitap’a yazdığınız yazılar paylaşılmış.” Hakikaten dediği gibi fotoğrafım ve yazılarımın paylaşıldığı gönderiler öylece duruyordu. “Ben yıllardır bir tek mail adresi kullanıyorum.” dedim. “Nasıl olur bu?” Sakince cevapladı. “Muhtemelen yazılarınızı takip eden bir hayranınız açmış olmalı.”

Çaylarımızdan birer yudum aldık. “Peki ne yapmış bu instagram?” diye sordum. “Biliyorsunuz, İsmail Heniyye alçak bir suikast ile şehit edildi.” Araya girip “Allah şehadetini kabul etsin.” dedim. “İsmail Heniyye’nin şehadetini duyuran ve suikasti lanetleyen tüm paylaşımları sözde ‘tehlikeli olarak tanımladığımız kişileri paylaşma ve övme’ gerekçesiyle platformdan kaldırdı Instagram.” Şaşırmadım. “Yıllardır dünyanın belli bölgelerine demokrasi ihraç ettiğini düşünenler değil mi bunlar?” dedim. “Bunların demokrasi anlayışları hoşlarına gitmeyen şeylere kadardır. Kendilerine yakışanı yapmışlar!” Çayından birer yudum daha aldıktan sonra “Kesinlikle haklısınız.” dedi. “Bunlara bir tepki vermemiz lazım. Yaptıkları manipülasyonlar yetmiyormuş gibi neyin tehlikeli neyin tehlikesiz olduğunu bize dayatmaya çalışıyorlar. İşte bu yüzden size uğramak istedim. Bilse bilse okudukları ve yazdıklarıyla bizleri ihya eden İrfan Bey bilir bunu, dedim.”

Çayımdan bir yudum daha aldım. “Kapatın gitsin.” dedim. “Bu imkan sizin elinizde değil mi? Uluslararası bir şirket elini kolunu sallaya sallaya burada kendine yer edinecek ve kimse de buna bir şey demeyecek! Böyle bir şey mümkün olmamalı.” Bir miktar sessizlik oldu. “Bu, halkımızın özgürlüğünü kısıtlamak anlamına gelmez mi?” diye sordu. “Evet, belki biraz özgürlük kısıtlanır fakat kapattığınız anda en yetkili isimlerini size görüşmek için yollayacaklar, göreceksiniz.” dedim. “İşte o zaman muhataplarınıza, bir şeyleri dayatma fırsatı size geçmiş olur.” Başını salladı. “Daha önce böyle olmuştu. Burada bir temsilcilik açmaları konusunda isteklerimizi iletmiştik.” dedi. “Peki halkımızın tepkisi ne olur bu durumda?” Soğukkanlılıkla cevapladım. “Halkımız mı? Bu memleketin insanı haksızlığa karşı her zaman destek vermiştir.” dedim. “Orasını siz düşünmeyin. Arkanızda olacaklardır.”

Çayının son yudumunu alıp müsaade istedi. Kapıdan uğurlarken omzuna dokundum “İçiniz rahat olsun. Ayrıca bu vesile ile elinden telefon düşmeyen birçok kimse de biraz olsun kitap okuma fırsatı bulur. Hem yaz aylarının ikindilerinde kitap okumaktan daha güzel bir şey var mıdır hiç?”







