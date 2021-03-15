Hayat Karadeniz kıpkırmızı ama cenazeler engellenemiyor 3 hane karantinaya alındı
AKTÜEL

Karadeniz kıpkırmızı ama cenazeler engellenemiyor: 3 hane karantinaya alındı

Karadeniz kıpkırmızı ama cenazeler engellenemiyor: 3 hane karantinaya alındı

Sağlık Bakanlığı verilerine göre nüfusa oranla en 'Çok yüksek riskli iller' arasındaki Rize'de 9 kişi, Trabzon'da katıldıkları bir cenaze namazı sonrası koronavirüse yakalandı. 9 kişinin yaşadığı 3 hane karantinaya alındı. Rize Valisi Kemal Çeber, sosyal mesafenin muhafaza edilemediği cenazeler konusunda hassasiyet gösterilmesini istedi. Vali Çeber, "'Ya ben hastayım ya da yanımdaki hasta' Bunu böyle düşünerek hareket edelim. İnşallah kısa zamanda bu beladan hep beraber kurtulalım" dedi.

Haber Merkezi DHA
Karadeniz'de koronavirüs vakalarının artmasına rağmen caddeler oldukça kalabalık
Karadeniz'de koronavirüs vakalarının artmasına rağmen caddeler oldukça kalabalık

Sağlık Bakanlığı verilerine göre kırmızı renkle işaretlenen ‘Çok yüksek riskli iller’ arasındaki Rize'de, 9 kişi, Trabzon'un Çaykara ilçesinde bir cenaze namazına katıldı. Burada taziyelerini bildiren kişiler döndüklerinde rahatsızlandı. Hastaneye başvuran kişilerin Covid-19 testi pozitif çıktı. Filyasyon ekipleri 9 kişinin yaşadığı 3 evi karantinaya aldı.

'VİRÜSÜ ALIP GELMİŞLER'

Rize Valisi Kemal Çeber, pandemi ile mücadelelerinin aynı hassasiyetle devam ettiğini belirterek bir afet yaşadıklarını söyledi. Çeber şöyle konuştu:

  • "İki haftadır yatay, hatta yavaş yavaş azalan bir seyirde devam ediyoruz. Ancak hala yüksek bir risk yaşadığımızı biliyoruz. Derepazarı ilçemizde 3 hanede 9 vaka çıktı. Bu 9 hemşerimiz Trabzon Çaykara'da cenazeye gittiklerini ve 9'unun da virüsü orada alıp geldiklerini öğrenmiş olduk. Zaman zamanda Trabzon'daki hemşehrilerimiz buraya geliyor ve benzer olaylar oluyor. Hala bizim için en önemli riskler hep bahsettiğimiz Karadeniz insanının o çok sevdiğiniz sıcak, iç içe, yoğun bir sosyal yaşam alışkanlığına dayalı riskler. Acıyı sevinci hep beraber yaşama paylaşma anlayışına dayanan hayat anlayışı işte bizi böyle günlerde zorluyor. Ancak hemşerilerimiz uyarılarımıza daha hassas ve dikkatli davranıyorlar. Biz bunun yakında faydasını göreceğimizi de düşünüyorum"

2 aylık bebek koronavirüse yenildi
KORONAVİRÜS
2 aylık bebek koronavirüse yenildi

'BU BELADAN HEP BERABER KURTULALIM'

Konuları değerlendirilirken bölgenin sosyal, kültürel ve fiziki yapısına bakmak gerektiğini kaydeden Vali Çeber, "Örneğin bazı iller arasında 130-140 kilometre mesafe varken, Trabzon'la Rize'nin arası 3 kilometre. Rize'nin İyidere ilçesinden Trabzon'un Of ilçesine bir köprü ile geçiyorsunuz. Çok fazla test yapmamız, filyasyonlarda çok hasta bulmamız ki doğru yaptığımız şeylerdir, bizi oransal olarak biraz fazla göstermeye devam edecek. Hemşerilerimi bir kez daha uyarmak istiyorum. Özellikle cenazeler konusunda, sosyal mesafeyi muhafaza edemediğimiz yerler konusunda hassasiyetimizi devam ettirelim. Ya ben hastayım ya da yanımdaki hasta. Bunu böyle düşünerek hareket edelim. İnşallah kısa zamanda bu beladan hep beraber kurtulalım" diye konuştu.

Türkiye'nin 14 Mart koronavirüs verileri açıklandı: Vaka sayısında umutlandıran düşüş
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 14 Mart koronavirüs verileri açıklandı: Vaka sayısında umutlandıran düşüş

Doktor kardeşler 20 gün arayla hayatını kaybetti: Sizi unutmadık
KORONAVİRÜS
Doktor kardeşler 20 gün arayla hayatını kaybetti: Sizi unutmadık

Normalleşmede tamam mı devam mı
KORONAVİRÜS
Normalleşmede tamam mı devam mı
Abone Ol Google News
Beyaz Sarayın telefonlarına çıkmıyor

Beyaz Saray'ın
telefonlarına çıkmıyor

​Biden yönetimi geri dönüş alamadı.
Daha önce rastlamamıştık

'Daha önce rastlamamıştık'

​Pendik ve Kartal sahilinde tedirgin eden görüntü.
Türkiyeye verdiği sözleri tutmayan AB 18 Mart mutabakatının yenilenmesini istiyor

NASA fav'a aldı

NASA fav'a aldı

​Van Gölü'nün fotoğrafı uzaydan çekildi.

Erdoğan, şehirlerin yakından takip edildiğini açıkladı.

​Kıta sahanlığı konusunda Yunanistan, İsrail ve AB'ye nota verildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.