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Hayat Karantina için odasında kaldığı öğrencilere Kuran-ı Kerimin arasında 400 avro bıraktı Hakkınızı helal edin
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Karantina için odasında kaldığı öğrencilere Kur'an-ı Kerim'in arasında 400 avro bıraktı: Hakkınızı helal edin

Koronovirüs nedeniyle yurt dışından getirilip, Kütahya’daki öğrenci yurdunda 14 gün süreyle karantinada kalan bir kişinin, odanın sahibi öğrencilere Kur'an-ı Kerim'in arasında, “Odanızda 14 gün boyunca misafiriniz oldum. Eksik olmayın, dördünüz aranızda paylaşın. Lütfen kabul edin. Hakkınızı helal edin” yazılı notla 400 avro bıraktığı fark edildi.

Haber Merkezi AA
İsmini belirtmeyen kişi yazdığı notta, öğrencilerden helallik istedi.
İsmini belirtmeyen kişi yazdığı notta, öğrencilerden helallik istedi.

Kütahya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yurt dışından getirilen vatandaşların karantinada kaldığı yurdun odasındaki Kuran-ı Kerim'in arasında, 400 avro ile öğrencilere hitaben yazılmış not bulundu.

  • Nisan ve mayısta İngiltere, Fransa, Almanya, Sudan, Sırbistan ve Irak’tan getirilerek Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda 14 gün misafir edilen vatandaşlar, karantina sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine gönderilmişti.

Temizlik yapan görevliler, odadaki Kur'an-ı Kerim'in arasında buldukları 400 avro ile not kağıdını yurt yetkililerine teslim etti.

Görevliler, notu yurttaki yetkililere teslim etti

Yesevi Öğrenci Yurdu'nda temizlik yapan görevliler, bir odadaki Kur'an-ı Kerim'in arasında 400 avro ile not kağıdı buldu. Görevliler, bunları yurt yetkililerine teslim etti.

"Hakkınızı helal edin"

  • İsmini belirtmeyen kişinin öğrencilere hitaben yazdığı notta, "Odanızda 14 gün boyunca misafiriniz oldum. Eksik olmayın, dördünüz aranızda paylaşın. Lütfen kabul edin. Hakkınızı helal edin." ifadelerini kullandığı görüldü.

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Hakkınızı helal edin

'Hakkınızı helal edin'

Kur'an-ı Kerim'in arasına 400 avro ve not bıraktı.
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