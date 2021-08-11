Hayat Kardeşini koronavirüsten kaybeden Alişandan yürek burkan sözler Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
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Kardeşini koronavirüsten kaybeden Alişan'dan yürek burkan sözler: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Kardeşinin ani ölümüyle yıkılan Alişan ise sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Kardeşiyle fotoğrafını yayınlayan şarkıcı, "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kardeşini koronavirüsten kaybeden Alişandan yürek burkan sözler: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Alişan

Geçtiğimiz ay evli ve 2 çocuk babası kardeşi Selçuk Tektaş'ın son yolculuğuna uğurlayan Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla herkesi duygulandırıyor. Önceki gün iki yeğeninin ve kendi kızının fotoğrafını paylaşarak "Aşklarım" yazan Alişan, bu sefer de kardeşinin fotoğrafını paylaştı.
"HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"
21 gün önce kardeş acısıyla sarsılan Alişan, ara verdiği sosyal medyaya dün döndü. Kardeşine olan özlemi her geçen gün artan Alişan, kızı Eliz'in doğduğu gün hastane odasında çekilen fotoğrafı sayfasında paylaştı. Alişan, Selçuk Tektaş'ın da yer aldığı fotoğrafı "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" notuyla paylaştı.

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Alişan (@alisanofficial)'in paylaştığı bir gönderi

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