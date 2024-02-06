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Kariye Camii 23 Şubat'ta açılıyor

Kültür Sanat Servisi
04:00 - 6/02/2024 Salı
Güncelleme: 02:18 - 6/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Fatih’in Edirnekapı semtinde yer alan Kariye Camii’nin uzun süredir devam eden restorasyonu sona erdi. Çevre düzenlemelerinin sürdüğü yapı için, 2019 yılında Danıştay tarafından “Cami asli fonksiyonu dışında kullanılamaz” yönünde karar verilmişti. Daha sonra 1 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanı kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek cami olması kararlaştırıldı. Cami, 23 Şubat günü kılınacak cuma namazıyla ibadete açılacak. Özel tasarım kırmızı renk halılar serilerek, açılışa hazır hale getirildi. Restorasyon kapsamında Osmanlı döneminde kullanılan mihrabı elden geçirilen Kariye Camii’nin fresk ve mozaikleri de özgün halini koruyor.

EZANLAR OKUNDU

Önceki hafta minaresinden vakit ezanı da okunan caminin içerisindeki fresk ve mozaikler de Ayasofya Camii'ndeki gibi görülebilecek. Kariye, Bizans döneminin gerek duvar resmi ve mozaikleriyle, gerekse mimarisiyle orijinal haliyle korunmuş en önemli örneklerinden biri olarak biliniyor. Eski bir Orta Çağ Rum Ortodoks Kilisesi olan Kariye, İstanbul'un Fethi'nden sonra 58 yıl kilise olarak işlevini sürdürdü. 1511’de Sultan II. Bayezid’in sadrazamı Atik Ali Paşa tarafından camiye çevrilen yapı, 1945’te ulusal anıt ilan edilmişti. Bakanlar Kurulu kararı ile 1948’te Müzeler İdaresi’ne bağlı bir müze olarak hizmet vermeye başlamıştı. 5 ana mimariden oluşan cami farklı dönemlerde geçirdiği restorasyon çalışmalarından sonra bugünkü şeklini aldı.



#Kariye Camii
#Edirnekapı
#Aktüel
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