Karlı dağların eteklerinde fedakar bir anne: Sabahın erken saatlerinde yola çıkıyor

Tavuk çiftliğinin yanı sıra sera işi de yaptığını kaydeden Akkaya, “Mahalleliye örnek olmak istiyorum. Seradan geçen sene 1 ton domates, 250 kilo salatalık ürettim. Şu an seraya bin 400 adet marul fidanı diktim. Toprakla uğraşmak çok zevkli bir iş, serama da tavuk gübresi atıyorum. Aslında ekonomik olarak da getirisi olan bir iş, bu nedenle seracılık işini de büyütmek istiyorum. Eğer hedefime ulaşırsam; ilçemin sebze üretimini ben sağlamak istiyorum. Her mevsime göre sebze yetiştireceğim” diye konuştu.