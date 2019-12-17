Hayat Karlı dağların eteklerinde fedakar bir anne Sabahın erken saatlerinde yola çıkıyor
AKTÜEL

Van haberleri: Karlı dağların eteklerinde bir fedakar anne'

Karlı dağların eteklerinde fedakar bir anne: Sabahın erken saatlerinde yola çıkıyor

Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Abalı Mahallesi'nde yaşayan 56 yaşındaki Hatun Baydar'ın günü arazide koyun otlatmakla geçiyor.

Haber Merkezi AA
Hatun Baydar
Hatun Baydar

Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Abalı Mahallesi'nde ikamet eden ve eşi vefat eden Hatun Baydar, yanında yaşadığı oğluna destek olmak amacıyla sabahın erken saatlerinde koyunlarını alıp, karlı dağların yolunu tutuyor.

Annenin sözleri kan dondurdu: Bu öldü bunu alın
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Annenin sözleri kan dondurdu: Bu öldü bunu alın

Baydar, koyunlarını alıp, karlı dağların yolunu tutuyor.

Kış şartlarına rağmen vazgeçmiyor

Hava kararıncaya kadar dağların eteklerinde koyun otlatan fedakar anne, kış şartları ağırlaşıncaya kadar hayvanlarını arazide besleyecek.

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Soğuklara rağmen hayatın zorluklarından vazgeçmiyor.

Karlı dağların eteklerinde bir fedakar anne.

Apartmandaki garip sesler komşuların hayatını kabusa çevirdi: Çocuklarımız çok korkuyor
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Elazığ'ın Sürsürü Mahallesi Sütçü İmam Sokak’taki 4 katlı apartman sakinleri, komşu sıkıntısı yaşıyor. Apartmanın 2’inci katındaki dairede şu anda yalnız ikamet eden, eşi 10 yıl önce vefat eden ve 1 çocuğu şehir dışında bulunan kadının gündüz ve gece çıkardığı sesler, komşularını rahatsız ederek günlerini kabusa cevirdi.
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Apartman sakinleri bir araya gelerek çözüm bulunması için savcılığa başvurdu. Kadının evin sahibi olması nedeniyle şu ana kadar bir sonuç alamayan apartman sakinleri, çocuklarının korktuğunu ve çok zor durumda kaldıklarını aktardı. Kadının aynı evde yaklaşık 15 yıldır kaldığı ancak son 3 aydır rahatsızlığının artması nedeniyle sürekli farklı sesler çıkartmaya başladığı belirtildi.
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Kadının 4 katlı binanın 2. katında oturduğunu belirten alt komşusu Mustafa Atagün, “Burada herkese rahatsızlık veriyor. Tehditler savuruyor. Geceleri bağırıyor çok farklı sesler çıkarıyor. Sabahlara kadar yerlere ve duvarlara vuruyor. Çocuklarımız var. Onlar daha çok küçük korkuyorlar. Çocuklarımızın psikolojileri bozuldu dedi.
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Sadece kendilerinin değil mahalle sakinlerinin de sıkıntı yaşadığına değinen Atagün, Yasal prosedürlerin hepsini uyguladık fakat bir sonuç alamadık. Çocuklarımız gece yataklarında yatamıyor, yanımıza gelip yatmak zorunda kalıyorlar. Uyarmamıza rağmen bir sonuç alamadık. Mülk sahibi kendisi olduğu için kanuni süreç de çok zor oluyor. Bu konuda yetkililerden yardım istiyoruz” ifadelerini kullandı.
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Kadının kendilerini çok rahatsız ettiğini belirten Süleyman Özer, “Bizlere kapıyı açmıyor. Küfürler ve hakaretler ediyor. 24 saat ayakta ne uyuyor ne de uyutuyor. Torunlarımız bile apartmana giremez oldu” diye konuştu.
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Üst katta oturduğunu ve çok rahatsız olduğuna ifade eden Gökhan Ekmen ise, “Geceleri uykusuz kalıyoruz. Bütün komşularımız bu durumdan çok rahatsız. Tek başına kalıyor biz de bir şey yapamıyoruz. Sahip çıkan yok mal sahibi de kendi olduğu için bir şey de yapılamıyor” diyerek yaşadıkları durumu özetledi.
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Apartmandaki garip sesler komşuların hayatını kabusa çevirdi: Çocuklarımız çok korkuyor
Elazığ'da 4 katlı bir apartmanda ikamet eden ve psikolojik rahatsızlıkları olduğu ileri sürülen yalnız yaşayan bir kadın, çıkardığı farklı sesler nedeniyle hem apartman sakinlerinin hem de çevredekilerinin huzurunu kaçırdı. Apartman sakinleri, çözüm bulunması için savcılığa başvurdu.

Mühendisliği bıraktı, tavuk çiftliği kurdu: Siparişe yetişemiyor paraya para demiyor
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Şalpazarı ilçesinde uzun yıllar çeşitli kurum ve kuruluşlarda orman mühendisi olarak görev alan Musa Akkaya, kariyerine son vererek, tavuk çiftliği işletmeciliği yapmaya karar verdi.
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Akkaya, Geyikli Mahallesi'ndeki arazisine tavuk çiftliği kurup, üretime başladı. 3 yıl önce hobi olarak başladığı girişiminde zamanla çiftlikteki tavuk kapasitesini 600'e çıkaran Akkaya, günde ortalama 300 yumurta elde diyor.
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Çiftliğinde yakından ilgilendiği tavukların beslenmesine özen gösteren Akkaya, siparişleri karşılamak için de yoğun olarak çalışıyor.
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Hobi olarak başladığı çiftliğinde tek başına çalıştığını ve büyük hedefleri olduğunu anlatan Akkaya, Büyük bir arazide bu işi yapmayı hedefliyorum; eğer bunu gerçekleştirirsem o zaman istihdama da katkı sağlayacağım. Çiftlik kurmaya karar verince arkadaşlarım, ‘Burada hayvan yetişmez’ dediler. Ancak 3 senedir bu işle uğraşıyorum, hiçbir sorun yaşamadım. 600 tavuğum var, günlük 300 yumurta alıyorum. İlerisi için ilk etapta 2 bin tavuk sayısına çıkmayı planlıyorum. Elde ettiğim yumurtaları da çevre il ve ilçelerdeki marketlere satıyorum” dedi.
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Tavuk çiftliğinin yanı sıra sera işi de yaptığını kaydeden Akkaya, “Mahalleliye örnek olmak istiyorum. Seradan geçen sene 1 ton domates, 250 kilo salatalık ürettim. Şu an seraya bin 400 adet marul fidanı diktim. Toprakla uğraşmak çok zevkli bir iş, serama da tavuk gübresi atıyorum. Aslında ekonomik olarak da getirisi olan bir iş, bu nedenle seracılık işini de büyütmek istiyorum. Eğer hedefime ulaşırsam; ilçemin sebze üretimini ben sağlamak istiyorum. Her mevsime göre sebze yetiştireceğim” diye konuştu.
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Mühendisliği bıraktı, tavuk çiftliği kurdu: Siparişe yetişemiyor paraya para demiyor
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde orman mühendisi Musa Akkaya (60), kariyerini bırakıp, tavuk çiftliği kurdu. Çiftliğinde günde ortalama 300 yumurta elde eden, serasında sebze de yetiştiren Akkaya, siparişleri karşılamak için yoğun mesai yapıyor.


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