Kars'ta düvesini satan Sarıgül nine parasını depremzedelere bağışladı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından yurt genelinde yardım seferberliği başlatıldı. Bursa’dan deprem bölgesine kimi kuru gıda, kimi kişisel hijyen kimi de kışlık kıyafet yolladı 7’den 70’e herkes elinden geldiğince depremzedelere yardım ederken, çocukların yolladığı oyuncaklar ve üzerine iliştirdikleri notlar duygulandırdı.