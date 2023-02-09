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Hayat

Kars'ta düvesini satan Sarıgül nine parasını depremzedelere bağışladı

Kars Akyaka'da 70 yaşındaki Sarıgül Kaçan düvesini satıp, karşılığında aldığı 13 bin TL'yi depremzedelere gönderdi. Düvesini depremde ölenler için bağışladığını söyleyen Sarıgül nine " Allah Cumhurbaşkanımızı, depremde görev alanları, askerimizi, polisimizi korusun, saklasın. Allah devletimize hiçbir zaman zeval vermesin, eksikliğini göstermesin" dedi.

10:29 . 9/02/2023 Perşembe
AA
Sarıgül ninenin fedakarlığı takdir topladı.

Sarıgül ninenin fedakarlığı takdir topladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenenler için düzenlenen bağış kampanyasına Akyaka'nın Karahan köyünde yaşayan "Sarıgül Nine" de katıldı.

Kendisine ait düveyi 13 bin liradan satan Kaçan, bu meblağı depremzedelere bağışlamak üzere köy muhtarı oğlu Selahattin Kaçan'la Akyaka Kaymakamlığına gönderdi.

'HERKES İÇİN DUA EDİYORUM'


Kaçan, herkes için dualar ettiğini belirterek "Depremzedelere, köylülerimiz halkımız için mal yollasalardı içine katıp yollayacaktım. Düveyi satıyorum ve Kaymakam Bey'e parasını teslim edeceğim. Ölenlerin, enkaz altında kalanların hayrına gönderiyorum. Allah Cumhurbaşkanımızı, orada bulunan askerlerimizi, yardım edenleri korusun, balama kurban. Allah devletimize zeval vermesin, Allah devletimizin eksikliğini vermesin, bayrağını indirmesin." ifadesini kullandı.



#bağış
#depremzedeler
#Kars
#Nene
#Sarıgül Kaçan
1 saat önce
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Kars'ta düvesini satan Sarıgül nine parasını depremzedelere bağışladı
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