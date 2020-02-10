Hayat Kasımpaşa Mevlevihanesi yeniden gün yüzü görecek
KÜLTÜR SANAT

Kasımpaşa Mevlevihanesi yeniden gün yüzü görecek

1979 yılında çıkan yangında tamamen harap olan Kasımpaşa Mevlevihane’sini ihya çalışmaları sürüyor. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Kasımpaşa Mevlevihanesi’nin kaba inşaatının yüzde 80’i tamamlandı ve ağustosta hizmete açacağız” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kasımpaşa Mevlevihanesi
Kasımpaşa Mevlevihanesi

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Kasımpaşa Mevlevihanesi’nin kaba inşaatının yüzde 80’inin tamamlandığını belirterek, “2020 yılının Ağustos ayında hizmete açılacak.” dedi. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2016 yılında ihya çalışmaları başlatılan 400 yıllık Kasımpaşa Mevlevihane’sinde çalışmalar devam ediyor. Beyoğlu’nun Kasımpaşa semtinde bulanan ve 1979 yılında çıkan yangında tamamen harap olan Mevlevihane’nin tamamlanması için işçiler yoğun şekilde çalışıyor.

ÜÇÜNCÜ EN BÜYÜK MEVLEVİHANE

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Kasımpaşa Mevlevihane’sinin her aşamasını belediye olarak takip ettiklerini söyledi. Buranın İstanbul’un en büyük üçüncü Mevlevihane’si olduğunu belirten Yıldız, “Burası Beyoğlu’nun en önemli mekanlarından biri. Bu mekan Mevlevi geleneğinin son hanelerinden. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından buranın ihyası ve restoresi yapılıyor” diye konuştu.

Yıldız, Mevlevihane’nin tamamlanması için işçilerin yoğun şekilde çalıştığını dile getirerek, şunları kaydetti:

MEDENİYETE DEĞER KATACAK

“Kasımpaşa Mevlevihanesi’nin kaba inşaatının yüzde 80’i tamamlandı ve 2020 yılının ağustos ayında hizmete açılacak. Mevlevihane tamamlandığında sosyal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak ve medeniyet hayatımıza önemli değer katacak. Açılınca Beyoğlu ve Kasımpaşa’nın kültür haritasında Kasımpaşa Mevlevihanesi kendisine yer bulacak. İlçemiz, medeniyet değerlerimizin yeniden sergilendiği, ifade edildiği mekana kavuşacak.”  İSTANBUL

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