Katar'ın Türkiye’deki depremzedeler için gönderdiği konteynerlerin içi görüntülendi

Ülke olarak yaşanan deprem felaketinin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Türk milleti büyük bir kenetlenme örneği sergilerken yurt dışından dost ülkeler de bu kenetlenmeye destek oluyor. Bu yardımların en güzel örneklerinden biri ise dost ülke Katar'dan geldi. Depremin ilk günlerinde Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'ye 10 bin adet konteyner ev gönderileceği açıklanmıştı.