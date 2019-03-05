Hayat Katarlı bağışçılardan Suriyeye ambulans desteği
AKTÜEL

Katarlı bağışçılardan Suriye’ye ambulans desteği

Katarlı bağışçılar, İHH İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla Türkiye üzerinden Suriye'deki hastanelere 16 ambulans gönderdi. Ambulanslar, Suriye'de sivillere hizmet veren hastanelere ulaştırılacak.

Haber Merkezi AA
Ambulanslar, sivillere hizmet veren hastanelere ulaştırılacak.
AA
Ambulanslar, sivillere hizmet veren hastanelere ulaştırılacak.
Ambulanslar, sivillere hizmet veren hastanelere ulaştırılacak.
AA
Ambulanslar, sivillere hizmet veren hastanelere ulaştırılacak.

Katarlı bağışçılar, İHH İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla Türkiye üzerinden Suriye'deki hastanelere 16 ambulans hibe etti.

Katar’ın başkenti Doha’dan Türkiye’ye deniz yoluyla gönderilen ambulanslar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’nda gümrük işlemlerinin ardından Suriye’ye gönderildi.

Ambulanslar, Suriye'de sivillere hizmet veren hastanelere ulaştırılacak.

İHH Suriye Çalışmaları Saha Sorumlusu Mehmet Şuayip Altun, yaptığı açıklamada, "Ambulanslar, Katarlı bağışçılarımız tarafından gönderildi. Gerekli gümrük işlemlerini yaptıktan sonra biz de ambulansların Suriye’ye geçişini sağladık. Katar’dan gönderilen 16 ambulansın 10 tanesi Afrin ve Fırat Kalkanı bölgelerinde hizmet verecek. Bu bölgelerdeki ambulansların taksimatını Sema Kurumu takip edecek. Diğer 6 ambulansı ise ihtiyaç durumuna göre çeşitli hastanelere yönlendireceğiz." dedi.

Altun, Suriye içerisindeki hastanelere önemli bir destek sağlandığını vurgulayarak Katarlı bağışçılara teşekkür etti.

S-400e karşı F-35 şantajı

S-400e karşı F-35 şantajı

Washington, Ankara'nın S-400'lerden vazgeçmesini istiyor.
Menfaatlerimizi koruruz

Menfaatlerimizi koruruz

Bakan Akar, Trump'ın temsilcisi Jeffrey'in yüzüne söyledi.
CHP yineAYM kapısında

CHP yineAYM kapısında

Türkiye Uzay Ajansı'nın kuruluşunun iptali için başvuru yaptı.
388 lira taksitle konut müjdesi

388 lira taksitle konut müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 50 bin konutun detaylarını açıkladı.

Plakası belirlendi

Plakası belirlendi

Belediye ve Emniyet yüzlerce kamerayı birlikte inceledi.
16 yıl sonrayeniden açıldı

16 yıl sonrayeniden açıldı

Yoğunlukla gayrimenkul sektörüne çalışacak.
El Babda bombalı saldırı

El Babda bombalı saldırı

​Bomba yüklü motosiklet infilak etti, yaralılar var.

İlk kez berber gördüler

İlk kez berber gördüler

​'Tıraşsız çocuk kalmayacak' dedi ve yola çıktı.
El sabunu bu hale getirdi

El sabunu bu hale getirdi

Kaptığı bakteri genç kadının yüzünü yedi.
Katılımcı sayısı 3e katlandı

Katılımcı sayısı 3e katlandı

​Bayraktar: TEKNOFEST'e başvuru rekoru kırıldı.
Milli mesai başlıyor

Milli mesai başlıyor

Her iki maçta da takımın başında olacak.
Karanlık zihniyeti tekrar deşifre oldu

Karanlık zihniyeti tekrar deşifre oldu

​MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki.
Bay Kemal gibi yalan söyleme

Bay Kemal gibi yalan söyleme

Erdoğan'dan CHP'li Ekrem İmamoğlu'na tepki.
Yarı fiyatınasatılık 26 bin araç

Yarı fiyatınasatılık 26 bin araç

Üst sınıftan alt sınıfa kadar her kesime hitap ediyor.
Dokuma tezgahında başladılar

Dokuma tezgahında başladılar

​14 bin çalışanla dünyaya açıldılar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.