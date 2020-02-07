Katil Esed'in şarkıcısı Ayman Zbib İstanbul'da konser verecek

Geçtiğimiz günlerde İdlib'de Esed unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 4 askerimiz şehit olmuş, biri ağır 9 askerimiz de yaralanmıştı.
- Hiçbir şey olmamış gibi Esed yanlısı Lübnan asıllı Suriye vatandaşı Ayman Zbib, bir Türk şirketi tarafından İstanbul Sheraton otelde konser vereceği duyuruldu.
15 Şubat'ta planlanan konser için rezervasyon işlemleri hala sürüyor.
Ayman Zbib, Suriye'de patlak veren savaşta milyonlarca insanı acımasızca katleden ve binlercesinin de göç etmesine neden olan Esed yanlısı bir şarkıcı.
Ayman Zbib, daha önce halkını katleden Esed'i desteklediğini açıklamıştı. Bunun üzerine Muhalif güçler, şarkıcı Zbib'i Suriye Devriminin utanç listesine eklemişti.