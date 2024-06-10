Kavurucu sıcaklar devam edecek: Bazı iller 40 dereceyi görecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, (Malatya hariç) Doğu Anadolu Bölgesi ve Güney Doğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





Yağışların; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Artvin ve Rize çevreleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.





Hava sıcaklığı





Yurt genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.





MGM'nin 7 günlük hava tahmin raporuna göre, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yarından itibaren daha da artacak.





Bölgelerde hava

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MARMARA





Az bulutlu ve açık, zamanla Trakya kesiminin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.





EDİRNE °C, 38°C





Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu





İSTANBUL °C, 32°C





Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu





KIRKLARELİ °C, 35°C





Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu





KOCAELİ °C, 35°C





Az bulutlu ve açık





EGE





Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





A.KARAHİSAR °C, 31°C





Az bulutlu ve açık





DENİZLİ °C, 40°C





Az bulutlu ve açık





İZMİR °C, 35°C





Az bulutlu ve açık





MANİSA °C, 40°C





Az bulutlu ve açık





AKDENİZ





Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





ADANA °C, 35°C





Az bulutlu ve açık





ANTALYA °C, 37°C





Az bulutlu ve açık





HATAY °C, 32°C





Az bulutlu ve açık





ISPARTA °C, 33°C





Az bulutlu ve açık





İÇ ANADOLU





Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.





ANKARA °C, 30°C





Az bulutlu ve açık





ESKİŞEHİR °C, 33°C





Az bulutlu ve açık





KAYSERİ °C, 30°C





Parçalı ve az bulutlu





KONYA °C, 29°C





Az bulutlu ve açık





BATI KARADENİZ





Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





BOLU °C, 32°C





Az bulutlu ve açık





DÜZCE °C, 35°C





Az bulutlu ve açık





SİNOP °C, 27°C





Az bulutlu ve açık





ZONGULDAK °C, 27°C





Az bulutlu ve açık





ORTA ve DOĞU KARADENİZ





Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Artvin, Rize çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.





AMASYA °C, 33°C





Az bulutlu





ARTVİN °C, 23°C





Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.





TOKAT °C, 30°C





Parçalı ve az bulutlu





TRABZON °C, 25°C





Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





DOĞU ANADOLU





Parçalı ve çok bulutlu, (Malatya hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.





ERZURUM °C, 23°C





Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra kuvvetli olması bekleniyor.





KARS °C, 22°C





Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra kuvvetli olması bekleniyor.





MALATYA °C, 30°C





Parçalı ve çok bulutlu





VAN °C, 25°C





Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





GÜNEYDOĞU ANADOLU





Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





DİYARBAKIR °C, 34°C





Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





GAZİANTEP °C, 34°C





Az bulutlu ve açık





SİİRT °C, 34°C





Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





ŞANLIURFA °C, 36°C





Parçalı ve az bulutlu











