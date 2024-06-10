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Hayat

Kavurucu sıcaklar devam edecek: Bazı iller 40 dereceyi görecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yeni haftanın hava raporu yayınladı. Buna göre bazı iller serinlerken, bazı illerde sıcaklık 40 dereceye kadar yükselecek.

09:22 - 10/06/2024 Pazartesi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü
tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, (Malatya hariç) Doğu Anadolu Bölgesi ve Güney Doğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Artvin ve Rize çevreleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.


Hava sıcaklığı


Yurt genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.


MGM'nin 7 günlük hava tahmin raporuna göre, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yarından itibaren daha da artacak.


Bölgelerde hava

40

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla Trakya kesiminin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.


EDİRNE °C, 38°C


Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu


İSTANBUL °C, 32°C


Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu


KIRKLARELİ °C, 35°C


Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu


KOCAELİ °C, 35°C


Az bulutlu ve açık


EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


A.KARAHİSAR °C, 31°C


Az bulutlu ve açık


DENİZLİ °C, 40°C


Az bulutlu ve açık


İZMİR °C, 35°C


Az bulutlu ve açık


MANİSA °C, 40°C


Az bulutlu ve açık


AKDENİZ


Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


ADANA °C, 35°C


Az bulutlu ve açık


ANTALYA °C, 37°C


Az bulutlu ve açık


HATAY °C, 32°C


Az bulutlu ve açık


ISPARTA °C, 33°C


Az bulutlu ve açık


İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.


ANKARA °C, 30°C


Az bulutlu ve açık


ESKİŞEHİR °C, 33°C


Az bulutlu ve açık


KAYSERİ °C, 30°C


Parçalı ve az bulutlu


KONYA °C, 29°C


Az bulutlu ve açık


BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


BOLU °C, 32°C


Az bulutlu ve açık


DÜZCE °C, 35°C


Az bulutlu ve açık


SİNOP °C, 27°C


Az bulutlu ve açık


ZONGULDAK °C, 27°C


Az bulutlu ve açık


ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Artvin, Rize çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.


AMASYA °C, 33°C


Az bulutlu


ARTVİN °C, 23°C


Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.


TOKAT °C, 30°C


Parçalı ve az bulutlu


TRABZON °C, 25°C


Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, (Malatya hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.


ERZURUM °C, 23°C


Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra kuvvetli olması bekleniyor.


KARS °C, 22°C


Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra kuvvetli olması bekleniyor.


MALATYA °C, 30°C


Parçalı ve çok bulutlu


VAN °C, 25°C


Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


DİYARBAKIR °C, 34°C


Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


GAZİANTEP °C, 34°C


Az bulutlu ve açık


SİİRT °C, 34°C


Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


ŞANLIURFA °C, 36°C


Parçalı ve az bulutlu




#Hava durumu
#meteoroloji
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