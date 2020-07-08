Kayıp danalar, halı sahanın soyunma odasında bulundu

Sesiyle gönülleri fetheden Musab: Babamı örnek alıyorum

Musab Yüksel. Henüz 11 yaşında. Onu YouTube kanlında söylediği ilahilerle tanıdık. Sesiyle gönüllere işleyen Musab, yeteneğini babasından alıyor. Kayseri Hacı Kılıç Camii İmam Hatibi olan babası ile sık sık camiye giden Musab'ın sesindeki güzellikte sürekli Kur'an-ı Kerim okunan bir ortamda olmasının etkisi var. Babasından duyduğu ilahilerle küçük yaşlarda ilahi söylemeye başlayan Musab, büyüyünce ya babası gibi İmam Hatip ya da sporcu olmak istiyor.