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Hayat Kayıp danalar, halı sahanın soyunma odasında bulundu
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Kayıp danalar, halı sahanın soyunma odasında bulundu

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 10 gün önce kaybolan 4 dana, ilçedeki bir halı sahanın eski soyunma odasına kilitli bulundu. Danalardan biri yaşamını yitirirken, polis hayvanların çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Haber Merkezi DHA
Olay üzerine polis ekipleri, çalışma başlattı.
Olay üzerine polis ekipleri, çalışma başlattı.

Karakoçan ilçe merkezinde yaşayan İbrahim Demir, 28 Haziran günü polise giderek 4 danasının kaybolduğunu bildirdi. Bunun üzerine polis ekipleri, çalışma başlattı.

  • Arama çalışmaları sürerken, Demir, danalarının ilçedeki halı sahanın eski soyunma odasında olduğunu belirledi. Kullanılmayan soyunma odasının kilidini açarak içeri giren ekipler, danaları buldu.

Olay üzerine polis ekipleri, çalışma başlattı.

Veteriner hekimin yaptığı incelemede danalardan birinin açlık ve susuzluk nedeniyle öldüğü belirlenirken, diğer 3 dana ise tedaviye alındı.

Olay üzerine polis ekipleri, çalışma başlattı.

Danaları çalan kişi ya da kişilerin bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olay üzerine polis ekipleri, çalışma başlattı.
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