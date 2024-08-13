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Hayat

Kayseri’de "Kadim Zamanların Yankısı" sergisi

04:00 - 13/08/2024 mardi
Güncelleme: 04:29 - 13/08/2024 mardi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Kayseri’nin Yeşilkent Mahallesi ve Binboğa Dağları’nın tarihsel ve kültürel zenginlikleri sergide buluştu. Küratörlüğünü Hicran Aksöz’ün yaptığı "Kadim Zamanların Yankısı" sergisi, Yeşilkent İlkokulu’nda açıldı. Yeşilkent kasabasının günlük yaşamına ve tarihine dair detaylar, ziyaretçilere kültürel zenginliğin derinliklerini tanıtarak, geçmişin izlerini bugünün ve geleceğin perspektifinden anlatılıyor. Sergi, ayrıca kültürel mirasın korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlıyor. 27 eser, 3 enstalasyon ve bir videonun yer aldığı sergi 15 Ağustos’a kadar görülebilecek.



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