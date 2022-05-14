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Kâbus geri döndü ilk ölüm Sivas'ta: Çevre iller diken üstünde

Bir dönem Türkiye'nin kâbusu haline gelen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Sivas'ta bir can aldı. Doç. Dr. Seyit Ali Büyüktuna, "KKKA hastasının kan veya diğer vücut sıvılarına mazur kalındığında hastalık bulaşabiliyor. Hastalık ülkemizde en çok Tokat, Sivas, Çorum gibi Kelkit vadisi bölgesinde daha sık görülüyor" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Kâbus geri döndü ilk ölüm Sivasta: Çevre iller diken üstünde
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Seyit Ali Büyüktuna, kene teması sonucu yılın ilk ölümünün hastanelerinde yaşandığını belirterek uyarılarda bulundu. Doç. Dr. Büyüktuna, kenelerin sebep olduğu KKKA hastalığının insanlara kenenin tutunmasının yanında hayvanların kan ve vücut sıvılarıyla da bulaşabildiğini söyledi. Havaların ısınmasıyla vaka yatışlarının başladığını belirten Doç. Dr. Büyüktuna, bu yıl hastanelerine KKKA şüphesiyle 27 vakanın geldiğini, bunlardan 19 vakanın PCR testinin pozitif olduğunu ve şimdiye kadar bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

"Tüm kene temasları KKKA açısından riskli"

Doç. Dr. Seyit Ali Büyüktuna, tüm kene temaslarının KKKA açısından riskli olduğuna dikkat çekerek, “Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, insanlarda ortaya çıkan kene kaynaklı önemli bir hastalık. Dünyada birçok ülkede görülüyor. Ülkemizde de özellikle Kelkit Vadisi dediğimiz bölgede sıklıkla ortaya çıkan bir hastalık. Bu hastalık daha çok kırsal alan sakinleri ve tarım işçileri arasında görülüyor. Sıklıkla enfekte olmuş kenelerin yapışması ya da korunmasız ellerin kenelerle doğrudan temas etmesi ya da enfekte hayvanların kan ve dokularına maruz kalınmasıyla bulaşır. Bunun dışında KKKA hastasının kan veya diğer vücut sıvılarına mazur kalındığında hastalık bulaşabiliyor. Hastalık ülkemizde en çok Tokat, Sivas, Çorum gibi Kelkit Vadisi bölgesinde daha sık görülüyor” dedi.

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Kırsalda yaşayanlar ve tarım işçileri risk altında
Risk gruplarından bahseden Doç. Dr. Büyüktuna, “Kırsal kesimde yaşayan hayvancılık ve tarım işiyle uğraşan kişilere bulaşma ihtimali daha yüksek. Çünkü bunlar kenelerin yaşam döngüsünde oldukça önemli rol oynuyorlar. Bunun dışında riskli gruplarımız veterinerler, mezbaha çalışanları, çobanlar, çiftçiler bunların hepsi risk grupları olarak tanımlanabilir. Bizim bölgemizde kene zehirlidir veya değildir deme şansımız yok, zaten biz kene analizi yapmıyoruz. Ama bölgemizdeki kenelerden bulaşan, endemik seyreden hastalık olduğu için tüm kene temaslarını KKKA açısından riskli buluyoruz” dedi.

“Şu ana kadar bir hastamızı kaybettik”

Hastaneye gelen vakalar hakkında bilgi veren Doç. Dr. Büyüktuna, “İklim şartları kene popülasyonu açısından oldukça önemli. Özellikle bahar ve yaz aylarında Hyalomma dediğimiz kenelerin döngüsünde artış oluyor. Özellikle ılık geçen kış dönemi ya da yağış miktarının az olduğu bahar ve yaz aylarında hastalık daha fazla görülüyor. Çünkü kene popülasyonu bu dönemde artış gösteriyor. İlimiz zaten bölge hastanesi olarak hizmet veriyor. Bugün itibarıyla 27 şüpheli hasta yatırdık, bunlardan 19 tanesinin de PCR testi pozitif olarak geldi. Şu ana kadar da bir hastamızı kaybettik” dedi.

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