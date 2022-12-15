Hayat Kediyi fırlatıp gülerek skandala imza atmıştı Brezilya Futbol Konfederasyonuna dava açıldı
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Kediyi fırlatıp gülerek skandala imza atmıştı: Brezilya Futbol Konfederasyonu’na dava açıldı

Brezilya'nın yıldız futbolcusu Vinicius Junior'un basın toplantısı sırasında takımdan bir sorumlunun masaya çıkan kediyi yere fırlatması büyük tepki çekmişti. Olayın ardından hayvan hakları savunucusu sivil toplum kuruluşları, Brezilya Futbol Konfederasyonu’na karşı 200 bin dolarlık dava açtı.

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Haber Merkezi Diğer
Kediyi fırlatıp gülerek skandala imza atmıştı: Brezilya Futbol Konfederasyonu’na dava açıldı
Brezilya Milli Takımı'nın sorumlusu Vinicius Rodriguez'in kediyi fırlatması tepki toplamıştı.

FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin - Fransa finalini beklemeye geçerken, çeyrek final etabı öncesinde yaşanan olayla ilgili önemli bir gelişme gündeme geldi. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Brezilya ile Hırvatistan arasında oynanan ve Balkan ekibinin galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında Brezilya Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Vinicius Junior, medya mensuplarının sorularını yanıtlamıştı. Vinicius Junior'un konuşma yaptığı esnada masaya çıkan bir kedi, bir süre çıktığı yerde yatarak beklemeye başlamıştı.

  • O an orada bulunan kişiler, bu durumu normal karşılamış ve gülüşmeler yaşanmıştı. Brezilya Milli Takımı'nın sorumlusu Vinicius Rodriguez ise kimsenin beklemediği bir harekete imza atmıştı.


Yıldız futbolcunun yanında oturan Rodriguez, masada duran kediyi sert biçimde tutmuş ve yere fırlatmıştı.

KAHKAHA ATMIŞLARDI

Brezilya Milli Takımı'nın sorumlusu Vinicus Rodriguez'in bu hareketi sonrasında herkes büyük bir şaşkınlık yaşarken, kediyi yavaşça bıraktığını iddia eden Rodriguez ve Vinicius Junior'un durumu kahkahalarla karşılaması sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

DAVA AÇILDI

Bu hareketin ardından hayvan hakları savunucusu sivil toplum kuruluşları, Brezilya Futbol Konfederasyonu’na karşı 200 bin dolarlık dava açtı. Konfederasyonun özür dilemesini isteyen hayvan hakları savunucuları ayrıca konfederasyonun çalışanlarına çevre koruma ve hayvan bakımı hakkında bilgi vermelerini istedi.

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